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ROK YİNE EKRANLARDA!

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ROK YİNE EKRANLARDA!
Canlı yayında Boşnaklarla ilgili sarf ettiği sözleriyle tepki toplayan Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programıyla ekranlara döndü.


Medyafaresi.com'un haberine göre; Beyaz TV'deki spor programında sarf ettiği sözlerle Boşnaklara hakaret ettiği iddiasıyla "Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan yargılanan Rasim Ozan Kütahyalı, geçtiğimiz günlerde Boşnakların ekranlara dönmemesi için kampanya başlattığı Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programına döndü. 

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