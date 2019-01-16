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Rizespor'un yeni yengesi nefes kesti

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Rizespor'un yeni yengesi nefes kesti
Rizespor'a transfer olan Ukraynalı futbolcu Mykola Morozyuk'un eşinin yaptığı cesur paylaşımlar şimdiden çok konuşulmaya başlandı.

Dinamo Kiev'in 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mykola Morozyuk, Çaykur Rizespor ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaştı.Morozyuk, Gladkyy'den sonra bu sezon yeşil mavililerin kadrosuna kattığı ikinci Ukraynalı futbolcu oldu.Bu sezon 20 maçta Dinamo Kiev forması giyen Morozyuk 1 gol attı, 3 de asist yaptı.Öte yandan oyuncunun eşi olan Irina Morozyuk, Rizespor'un resmi sosyal medya hesaplarını takibe alırken, Yeşil-beyazlı taraftarların kendisine gönderdiği fotoğrafları da Instagram hesabından paylaştı.

 

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