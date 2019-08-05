RİZE'DE SEL FACİASI!

Hüseyin Çapoğlu ise sel sularına kapılmaktan kurtarılamadı. Derenin debisinin düşmesiyle AFAD ve UMKE ekipleri tarafından arama çalışmaları başlanırken, Çapoğlu'nun eşi Fatma Çapoğlu ve yakınları da arama çalışmalarını olay yerinden takip ediyor.

İHA'nın haberine göre Doğu Karadeniz Bölgesi'nde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış Salarha Vadisi'nde dereleri taşırdı. Derenin taşması sonucu bir araç sel sularına kapılırken, araç içerisinde bulunan 2 kişi kurtarıldı. Selde araç içerisinde bulunan