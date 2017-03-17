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Rize'de Kız Öğrenci Yurduna Giren Erkek, Paniğe Neden Oldu

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Rize'de Kız Öğrenci Yurduna Giren Erkek, Paniğe Neden Oldu
Rize'de kız yurduna gece yarısı gizlice giren 27 yaşındaki V.A., 3'üncü katta fark edildi. Çığlıklar atan ve büyük korku yaşayan kız öğrenciler adamı dövüp polise teslim etti.

Rize'de, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Dosma Kız Öğrenci Yurdu'na gece yarısı gizlice giren 27 yaşındaki V.A., 3'üncü katta fark edildi. Çığlıklar atan ve büyük korku yaşayan kız öğrencilerden bazıların saldırısına uğrayan V.A., güvenlik görevlisi tarafından dışarı çıkarılarak polise teslim edildi.

3.KATTA ERKEK OLDUĞUNU FARK ETTİLER

Olay geçen Çarşamba gecesi saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Atmeydanı Mahallesi'ndeki Kredi Yurtlar Kurumu Dosma Kız Yurdu'nun kalan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencileri, 3'üncü katta bir erkek olduğunu fark etti. Kız öğrencilerin çığlıkları üzerine gelen güvenlik görevlisi, V.A.'yı yakaladı. Bu sırada panik yaşayan bazı kız öğrenciler dışarı çıkarılan V.A.'ya saldırarak tepki gösterdi.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Kız öğrencilerin şikayeti sonrasında polis tarafından gözaltına alınan V.A., çıkarıldığı Rize Adliyesi'nde nöbetçi mahkeme tarafından Adli Kontrol Şartı ile serbest bırakıldı. Kız öğrencilerin yurdun koridorlarından çıkarılmaya çalışılan V.A.'ya gösterdiği tepki cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
ÖĞRENCİLER TEPKİLİ

Yurtta kalan öğrenciler şüphelinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi, yurtta güvenlik tedbirlerinin yetersizliğinden şikayet etti. Olay nedeniyle büyük korku ve panik yaşadıklarını anlatan kız öğrenciler, " Şahıs serbest bırakıldı. Biz çok korkuyoruz. Bu adamı neden serbest bıraktılar? Can güvenliğimiz yok" tepkilerini dile getirdi.

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