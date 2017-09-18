  • BIST 107.486
  • Altın 146,206
  • Dolar 3,4574
  • Euro 4,1349
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKASuriye sınırına zırhlı birlikler kaydırılıyor

Rize'de gülümseten pankart

»
Rize'de gülümseten pankart
RİZE'nin Çamlıhemşin İlçesi'nde karayolu üzerine asılan 'Öğretmenevi 50 metre geride' pankartı görenleri güldürüyor.

Çamlıhemşin İlçesi'ndeki Yamantürk Öğretmenevi için karayolu üzerine çift taraflı pankart asıldı. İlçeye giriş yönündeki yüzünde restoran ve teras bölümlerinin açıldığı duyurulan pankartta öğretmenevinin 50 metre ileride olduğuna yer verildi. Pankartın ilçeden çıkış yönündeki yüzünde ise bu kez 'öğretmenevi 50 metre geride' ifadesi yer aldı. İlginç pankart görenleri güldürüyor.

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Genç Sultanlar Dünya Şampiyonu18 Eylül 2017 Pazartesi 13:13
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de18 Eylül 2017 Pazartesi 13:06
  • Rize'de gülümseten pankart18 Eylül 2017 Pazartesi 12:59
  • İstanbul Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı!.. İşte nedeni!18 Eylül 2017 Pazartesi 12:55
  • TSK'dan Silopi/Habur bölgesinde kritik tatbikat!18 Eylül 2017 Pazartesi 12:51
  • Başbakan Yıldırım'dan son dakika TEOG açıklaması18 Eylül 2017 Pazartesi 12:47
  • Son dakika: Üs bölgelerine saldırı hazırlığı yapan teröristler öldürüldü17 Eylül 2017 Pazar 16:04
  • İhracatlık kuru incirde fiyatlar yükseldi17 Eylül 2017 Pazar 16:03
  • Balıkçılara erken hamsi avı uyarısı17 Eylül 2017 Pazar 16:01
  • İndirimli mobilyada son günler17 Eylül 2017 Pazar 16:00
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim