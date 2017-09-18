Rize'de gülümseten pankart

RİZE'nin Çamlıhemşin İlçesi'nde karayolu üzerine asılan 'Öğretmenevi 50 metre geride' pankartı görenleri güldürüyor.

Çamlıhemşin İlçesi'ndeki Yamantürk Öğretmenevi için karayolu üzerine çift taraflı pankart asıldı. İlçeye giriş yönündeki yüzünde restoran ve teras bölümlerinin açıldığı duyurulan pankartta öğretmenevinin 50 metre ileride olduğuna yer verildi. Pankartın ilçeden çıkış yönündeki yüzünde ise bu kez 'öğretmenevi 50 metre geride' ifadesi yer aldı. İlginç pankart görenleri güldürüyor.