Rıza Sarraf’ın 5.8 milyar dolarlık ‘Organize Yolsuzluk’ dosyası

ABD’de güvenilir yayın kuruluşları bugünlerde ‘Organize Suç ve Yolsuzluklarla ilgili son derece önemli bilgi ve belge yayınlıyor.

‘Bilgi Edinme Yasası’ndan yararlanan özgür medya kuruluşları soruşturma gazeteciliği yaparak uluslararası suç örgütlerinin ‘karar para aklama , kaçakçılık v.s’ gibi eylemlerini , bağlantılarını, banka dekontları ve çekler dahil yolsuzlukları ortaya döküyor.

ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı İstihbarat Birimi Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) belgeleri ‘Zarrab Suç Örgütü’nin uluslararası boyutlarını ortaya koyuyor.

Rakamlar akıl almaz boyutta.

İngiliz bankası ‘Standard Chartered’, Reza Zarrab ve suç ağı için 2007-2016 arasında toplamı ‘5 milyar 800 milyon doları’ aşan para transferi yaptı. Transferler, Zarrab ABD’de tutukluyken de devam etti.

Bağımsız haber sitesi ‘BuzzFeed News’ tarafından elde edilen ve araştırmacı gazetecilerin oluşturduğu haber ağı ‘International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ)’ ile paylaşılan gizli mali kayıtlar, toplamı ‘2 trilyon’ doları aşan şüpheli fonların dünya geneline nasıl yayıldığını gösteriyor.

Ayrıca kısa adı ‘OCCRP olan Organized Crime and Corruption Reporting Project – Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi ile güvenilir ABD ve Avrupa basının da yayınladığı belgeler, Rıza Zarrab’ın Türkiye’yi ‘ ‘nasıl bir uluslararası kaçakçılığın’ içine soktuğunu gözler önüne seriyor.

ABD Hazinesi’ne bağlı istihbarat birimi Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN)e sunulan ‘Şüpheli Eylem Bildirimi-SAR’ raporlarına göre, İngiliz Standard Chartered Bank (SCB), 2007-2016 yılları arasında, İran’a yönelik yaptırımların yasa dışı yollarla delinmesiyle ilgili hakkındaki suçlamaları kabul eden Reza Zarrab ve ağı için toplamda ‘5.8 milyar doları aşan 37 bin 533 adet’ para transferi gerçekleştirdi.

https://www.buzzfeednews.com/article/jasonleopold/fincen-files-financial-scandal-criminal-networks



https://www.icij.org/investigations/fincen-files/global-banks-defy-u-s-crackdowns-by-serving-oligarchs-criminals-and-terrorists/

FinCEN dosyasına göre, Standard Chartered, 2007’den itibaren Zarrab’ın gaz karşılığı altın planının bir parçası olabilecek 124’ten fazla şirket ve kişinin para transferlerini aktardığını tespit etti. Banka, Ocak-Eylül 2016 arasında da 24 kişi ve şirket için şüpheli işlem yaptığını bildirdi. Ekim 2016’da yapılan bildirimin, Zarrab’ın 19 Mart 2016’da Miami’de gözaltına alındıktan sonra yapılması dikkat çekiyor.

SCB, 2013 yılında Türkiye’deki soruşturmaların başlaması ve ilk iddiaların kamuoyuna yansımasından sonra da Zarrab’la ilişkisi kamuoyunda ifşa olmuş şirketlere ve kişilere para akışını durdurmadı.

15 Aralık 2015’te ABD’de Zarrab aleyhine kara para aklama ve İran yaptırımlarından kaçınma suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Ancak Standard Chartered, Zarrab’la ilişkili transferleri ABD’ye aktarmaya devam etti. Durum Zarrab’ın Mart 2016’da ABD’de tutuklanmasından sonra da değişmedi. Banka, Ocak-Eylül 2016 arasında Zarrab ile bağlantılı olduğunu belirlediği 24 şirket ve kişi için toplamda 133.1 milyon doları aşan 715 transfer yaptı.

Öte yandan ünlü haber sitesi ‘ Courthouse News’ Reza Zarrab’ın eski kuryesi Adem Karahan’la yaptığı röportajı yayınladı, daha önce bildirilmeyen banka kayıtlarını, fotoğrafları ve eski patronunun kara para aklama imparatorluğunun diğer kanıtlarını paylaştığını yazdı.

Kurye Karahan, önce altın veya nakit dolu valizler taşımak için daha sonra da para taşıyan şirketlerin vekili olarak milyarlarca doları aklamak için işe alındığını söyledi.

‘FinCEN’e sunulan İngiliz Bankası ‘ Standart Chartered Bank’ın ABD ‘Newark’ şubesi ‘Şüpheli Faaliyet Raporu (SAR)’, Karahan’ın Türk yetkililere Zarrab’ın hizmetleri için yüzde 8 ücret aldığını söylediğini not ediyor.

Karahan, 2008’den 2013’e kadar Dubai’ye altın ve İran, Rusya ve Birleşik Arap Emirliklerine altın ve para taşımış.

En az 200 ton altın taşıyan 22 kişilik bir ekipte yer alan Karahan,iki çalışma grubuna ayrıldıklarını söyledi. Karahan’a göre, Zarrab’ın İstanbul’daki şirketi Royal Holding’in iki ofisi vardı: İşler Bahçelievler’de yapılıyordu. Zarrab etkilemek istedikleriyle Trump Towers’ta buluştu. Karahan, ‘O ofis medyayla konuşmak için kiralandı’, ‘Daha gösterişli bir yer olduğu için oradan yayın yapıyorlar’ dedi. Karahan, Zarrab’ın para taşıma aracı ‘Royal Denizcilik’ olduğunu ve kara para aklandığı belirtiliyor, Zarrab’ın yasadışı ticaretinin tam boyutu büyük olasılıkla asla bilinmeyecek, ancak Royal Denizcilik’in Halkbank hesabından alınan bir belge, bu şirketin tek başına 2013’ün ilk dört ayında 4,4 milyar TL (yaklaşık 2,5 milyar dolar) getirdiğini gösteriyor’ deniyor.

Belgede altın listelendiği ancak gelir kaynağı olarak gıda satışlarının gösteriliyor. Amerika Rıza Zarrab’ın yargıladı, konuşturdu ve mahkum etti.

Belgelere yayınlanıyor. İddianame ve belgelerde onlarca isim var. Türkiye’de ne oldu: ‘Koca bir hiç.’ Rüşvetçiler elini kolunu sallayarak geziyor. Yolsuz politikacılar ve yasadışı aktörler güç kazandı, Türk ekonomisi ağır bir krizle karşı karşıya kaderini bekliyor

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