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Rıza Kocaoğlu’nu bir de permalı görün

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Rıza Kocaoğlu’nu bir de permalı görün
Dizilerin kötü adamı Rıza Kocağlu yıllar önceki permalı fotoğrafıyla takipçilerini şaşırttı.

Göztepe futbol takımının fanatik bir taraftarı olan Rıza Kocaoğlu başarılı oyunculuğuyla da göz dolduran bir isim. Yer aldığı dizilerde genelde kötü adam olarak izlediğimiz Rıza Kocaoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla takipçilerini adeta ters köşe yaptı. İzmir doğumlu 38 yaşındaki oyuncu Rıza Kocaoğlu, 18 yıl önce çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Permalı sarı saçlarıyla objektif karşısına geçen Kocaoğlu bu kareye; “Saç… Sene 98 mi 99 mu falan filan…” notunu düştü.

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