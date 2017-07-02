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Rıza Esendemir: "İrem'le barışırsak çocuk yaparım"

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Rıza Esendemir: "İrem'le barışırsak çocuk yaparım"
Radyocu Rıza Esendemir, eski eşi İrem Derici’nin Lider Şahin’le ayrılması hakkında konuştu.

Sözcü'de yer alan habere göre ayrılık konusunda “Benimle alakalı bir durum yok” yorumu yapan Esendemir, ünlü şarkıcıyla tekrar barışma ihtimali olup olmadığıyla ilgili soruya ise “Barışırsak çocuk yaparım” diye yanıt verdi.ggfd.jpg

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