Sözcü'de yer alan habere göre ayrılık konusunda “Benimle alakalı bir durum yok” yorumu yapan Esendemir, ünlü şarkıcıyla tekrar barışma ihtimali olup olmadığıyla ilgili soruya ise “Barışırsak çocuk yaparım” diye yanıt verdi.
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Rıza Esendemir: "İrem'le barışırsak çocuk yaparım"
Radyocu Rıza Esendemir, eski eşi İrem Derici’nin Lider Şahin’le ayrılması hakkında konuştu.
Etiketler: rıza esendemir, irem derici, magazin, haberler
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