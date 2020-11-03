Rıza Bey Apartmanı’nda mucize! Üç yaşındaki Ayda 91 saat sonra canlı çıkarıldı

Bayraklı'da yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda kurtarma ekipleri 3 yaşındaki Ayda Gezgin'e sağ olarak ulaştı. Enkazdan çıkarılan Ayda alkışlar eşliğinde ambulansa alındı. Bulaşık makinesinin yanında oluşan yaşam üçgeninde bulunan Ayda'nın sağlık durumu ise iy

İzmir’i vuran depremde en çok yıkımın yaşandığı Bayraklı’dan bir mucize haberi geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bir çok ölümün yaşandığı Rıza Bey Apartmanı’nın enkazında bir çocuğa sağ olarak ulaşıldığını paylaştı. 91 saat sonra ulaşılan çocuğun 3 yaşındaki Ayda Gezgin olduğu öğrenildi.

BULAŞIK MAKİNESİ HAYATINI KURTARDI

İzmir Bölgesi eski futbol hakemlerinden Uğur Gezgin’in eşi Fidan Gezgin ile kızı Ayda Gezgin, yaşanan depremde Rıza Bey Apartmanı enkazı altında kalmıştı.

Günlerdir anne ve kızına ulaşılmaya çalışılıyordu. Mutlu haber bugün saat 10.00 sıralarında geldi. Enkaz üzerinde çalışan arama kurtarma ekipleri 3 yaşındaki Ayda Gezgin’e ulaşmayı başardı.

Bulaşık makinesinin yanında oluşan yaşam üçgeninde bulunan Ayda, depremin üzerinden geçen 91 saatin ardından sağ olarak enkazdan çıkarıldı. Alkışlar eşliğinde ambulansa taşınan Ayda’ya burada ilk müdahalesi yapıldı. Daha sonra Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

“İLK ÖNCE ÇIĞLIĞINI DUYDUM”

Enkaz altındaki Ayda’nın sesini duyan ve kurtarılmasını sağlayan Kadıköy Belediyesi Arama Kurtarma ekibinden Nusret Aksoy o anları şu sözlerle anlattı:

* İlk etapta bir çığlık sesi duydum. Jeneratör çalışıyordu. Durdurduk. Sonra kimse var mı diye seslendik. İyiyim ben dedi. Adın ne diye sorduk ‘Ayda ben, iyiyim’ dedi. Sonra el salladı.

* Çamaşır makinesinin yanındaki yaşam üçgeninde hayata tutunmuştu. AFAD ekipleri gelince biz geri çekildik, onlar aşağı inip çıkardı. Ayda ekiplere, “Babam nerde?” diye sormuş.

“SU VE AYRAN İSTEDİ”

Ayda’ya ulaşan İHH kurtarma ekibinden Ahmet Çelik, Ayda’nın kendilerinden ilk olarak su ve ayran istediğini anlattı: Çelik o anları şöyle anlattı.

* AFAD koordinesinde enkazda çalışma yapıyorduk. 91.saatte bir ses duyup koordinasyon merkezine haber verdik. Ses ‘Ben buradayım’ diyordu. Sonra yanına girdik.

* Delikten baktığımızda küçük bir yer gördük. Kafamı içeri soktuğumda elini uzattığını gördüm. Su istedi. Çok susamıştı. Karnının acıkıp acıkmadığını sorduğumda sadece ayran istedi.

Koordinasyon merkezi sağlık ekipleri gönderdi. Yaşam boşluğu oluşturan fırın ve dolap arasından AFAD ekipleri ve JAK ekipleri ile alanı boşaltıp Ayda bebeği sağ salim teslim ettik. Bu duygunun tarifi yok.

“BEN BURADAYIM”

Aynı ekipte yer alan İbrahim Topal da şunları aktardı:

* İlk başta ‘Ben buradayım’ sesi duyunca tüm enkazın sesini susturup sese ulaşmaya çalıştık. Elini gördük. Ahmet arkadaşımız çocuğun elini tuttu. O an mutluluk anıydı.

* Bir an önce çıkartmak için uğraştık. Çok şükür çıkarttık. Ayla’ya beyaz eşyalar yaşam boşluğu oluşturmuştu. Son insan çıkana kadar bir çalışmaya devam edeceğiz.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne getirilen Ayda, tedavisi için acil servise alındı. Ayda’yı hastaneye getiren doktor, iç kanama belirtisi olmadığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Yoğun bakım ünitesine alınan Ayda’nın bilincinin açık genel sağlık durumunun ise iyi olduğu bilgisi paylaşıldı.

AMBULANSTA KÖFTE İSTEDİ

Ambulansla hastaneye getirilişi sırasında sağlık ekiplerinin sorularına açıklıkla cevap Ayda, sağlıkçıların “ne yemek istersin?” sorusuna ise “köfte ayran” yanıtı verdiği öğrenildi.

BABA UĞUR GEZGİN KIZINA KÖFTE GÖTÜRDÜ