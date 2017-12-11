Rita Ora bir iç çamaşırı markasının tanıtımları için kamera karşısına geçti.
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Rita'dan Seksi Pozlar
Rita Ora kamera karşısına geçti ve birbirinden seksi pozlar verdi.
Etiketler: Rita Ora
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