Medyafaresi.com'un haberine göre; Ünlü şarkıcı Rita Ora, 10 gün önce başladığı tatiline tam gaz devam ediyor. 28 yaşındaki pop yıldızı, Sardunya adasındaki Porto Cervo açıklarına demirlediği lüks yatta görüntülendi.
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RİTA ORA'NIN TATİL KEYFİ SÜRÜYOR!
Dünyaca ünlü pop yıldızı Rita Ora, tatiline İspanya'dan sonra İtalya ile devam ediyor.
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