Rita Ora'nın bikinisi düştü!

Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora'nın tekne keyfi yaparken çekilen fotoğrafları magazin dünyasını fena salladı.
Kalabalık bir arkadaş grubuyla İbiza'da tekne gezisine çıkan Rita Ora, bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.
Denizden çıktığı anda bikinisinin azizliğine uğrayan şarkıcı istemeden frikik verdi.
Sonrasında bu duruma aldırış etmeyen isim, bikinisinin üst kısmını sıyırarak yarıçıplak halde arkadaşlarıyla eğlenmeye devam etti.
Yaklaşık 10 kişinin bulunduğu teknede yarıçıplak vaziyette görüntülenen şarkıcı, fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı.