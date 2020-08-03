  • BIST 1.127
  • Altın 441,085
  • Dolar 6,9718
  • Euro 8,1794
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKABakan Koca açıkladı Kurban Bayramı'nda kısıtlamalar olacak mı?

Rita Ora'nın bikinisi düştü!

»
Rita Ora'nın bikinisi düştü!
Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora'nın tekne keyfi yaparken çekilen fotoğrafları magazin dünyasını fena salladı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora'nın tekne keyfi yaparken çekilen fotoğrafları magazin dünyasını fena salladı.

Rita Ora'nın bikinisi düştü! Frikiği olay oldu - Sayfa 1

Kalabalık bir arkadaş grubuyla İbiza'da tekne gezisine çıkan Rita Ora, bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.

Rita Ora'nın bikinisi düştü! Frikiği olay oldu - Sayfa 2

Denizden çıktığı anda bikinisinin azizliğine uğrayan şarkıcı istemeden frikik verdi.

 

Rita Ora'nın bikinisi düştü! Frikiği olay oldu - Sayfa 3

Sonrasında bu duruma aldırış etmeyen isim, bikinisinin üst kısmını sıyırarak yarıçıplak halde arkadaşlarıyla eğlenmeye devam etti.

Rita Ora'nın bikinisi düştü! Frikiği olay oldu - Sayfa 4

Yaklaşık 10 kişinin bulunduğu teknede yarıçıplak vaziyette görüntülenen şarkıcı, fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı.

Rita Ora'nın bikinisi düştü! Frikiği olay oldu - Sayfa 5
Rita Ora'nın bikinisi düştü! Frikiği olay oldu - Sayfa 6
Rita Ora'nın bikinisi düştü! Frikiği olay oldu - Sayfa 7
 
 
Rita Ora'nın bikinisi düştü! Frikiği olay oldu - Sayfa 8

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çağla Şıkel’den masayı topluyorumdur videosu!31 Temmuz 2020 Cuma 01:02
  • Aleyna Tilki: Ben hepinizin sevgilisiyim!..29 Temmuz 2020 Çarşamba 20:29
  • Sercan Yıldırım Aycan Yanaç’ı uyurken ifşa etti: Sanane uyurum29 Temmuz 2020 Çarşamba 19:01
  • Merve Boluğur'un yatak pozu sosyal medyayı salladı!29 Temmuz 2020 Çarşamba 15:55
  • Şeyma Subaşı ayrılık iddiaları29 Temmuz 2020 Çarşamba 15:50
  • Yasak aşk skandalında şok açıklama! 'Çıplak görüntüler bana ait'29 Temmuz 2020 Çarşamba 15:20
  • Gupse Özay ile Barış Arduç evleniyor29 Temmuz 2020 Çarşamba 15:06
  • Katie Price yine Türkiye'de28 Temmuz 2020 Salı 22:42
  • İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki ayrılığında sebep Merve Çağıran mı?25 Temmuz 2020 Cumartesi 16:41
  • Corona olan ünlü isimler25 Temmuz 2020 Cumartesi 16:18
    • FOTO GALERİ
    • Üstüme Çok Geliyorlar
    • Hayatımda Cinsellik Yok
    • Güzelliğimi Spora Borçluyum
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim