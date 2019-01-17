Rıhanna'yı kızdıran kim?

Rihanna, babası Ronald Fenty'ye, 'Kendi şirketine kar sağlamak için şöhretinden yararlandığı iddiasıyla' dava açtı...

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna babası Ronald Fenty’yi mahkemeye verdi. Kendi şirketine kar sağlamak için şöhretinden yararlandığı iddiasıyla” dava açan Rihanna, babasını ‘Özel hayatının gizliliğini ihlal etmekle’ suçladı. Peki ne oldu da işler bu noktaya geldi? Aslında her şey 2017’de başladı. Babası, Moses Perkins adında bir arkadaşı ile Fenty Entertainment adlı bir şirket kurdu. Dava dilekçesinde yer alan iddiaya göre, babası ve ortağı bu şirketin Rihanna ile bağlı olduğunı ileri sürmüş ve Rihanna’nın adını kullanarak maddi kazanç elde etmeye çalışmışlar. Üstelik bir başka iddia da iki ortağın Rihanna’ya sormadan konser organize etmeleri… Rihanna ise, tüm bu sahtekarlıklardan dolayı, yapılanın cezasız kalmaması için babasının bile gözünün yaşına bakmadan dava açtı ve şirketle hiçbir ilgisi olmadığını belirtti.