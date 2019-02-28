Rıhanna'nın markası yok satıyor

Rihanna, müzikte elde ettiği başarıyı diğer ticaret kollarına dökerek milyoner olan sanatçılardan bir tanesi. Kendine ait bir makyaj ve bir de iç çamaşırı markası olan Rihanna başarıdan başarıya koşuyor.

ALDIĞI KİLOLARI BU YÜZDEN Mİ VERDİ?

Kendi markasının modelliğini de yapan 31 yaşındaki güzel şarkıcı bu fotoğrafları Instagram sayfasından paylaşıyor. Rihanna'nın geçtiğimiz yıllarda aldığı fazla kiloları "kendimle barışığım" açıklamasına rağmen vermesinin sebebinin de bu olabileceği konuşuluyor...

İç çamaşırlarıyla paylaştığı her pozu milyonlarca beğeni alan yıldız, ürünlerini de kolayca satmayı başarıyor.

100 MİLYON KAZANDI

Rihanna'nın geçen yılın mayıs ayında kurduğu iç çamaşırı markası ilk 40 gününde 100 milyon dolarlık bir kazanç sağlamış.

Rihanna da böylece Kim Kardashian, Kylie Jenner gibi yıldızların arasına katıldı ve ismiyle yarattığı markalar efsane haline gelmiş sanatçılardan biri haline geldi...

YENİ ORTAKLIK GELİYOR...

Bir başka ünlü markanın da Rihanna ile ortak bir proje gerçekleştirmek için sanatçıya 60 milyon euro ödediği konuşuluyor.

Barbadoslu şarkıcı Rihanna müzikteki başarısından sonra şimdi de kendi kurduğu makyaj ve iç çamaşırı markalarıyla başarıdan başarıya koşuyor. Ünlü şarkıcının markaları milyonlar kazanıyor...