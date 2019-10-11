  • BIST 99.703
  • Altın 279,916
  • Dolar 5,8587
  • Euro 6,4771
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKATÜRKİYE SURİYE'YE GİRDİ HAREKAT BAŞLADI!

RİHANNA’DAN SERT ELEŞTİRİ: ‘AMERİKA’DAKİ EN AKIL HASTASI İNSAN’

»
RİHANNA’DAN SERT ELEŞTİRİ: ‘AMERİKA’DAKİ EN AKIL HASTASI İNSAN’
Teksas’taki silahlı saldırılar nedeniyle Rihanna’dan çarpıcı açıklamalar geldi.

Barbados'lu ünlü şarkıcı Rihanna, ABD başkanı Donald Trump için sert eleştiride bulundu. Trump'ı "Amerika'nın en akıl hastası insanı" olarak değerlendiren Rihanna, Trump'ın tutumu ile ilgili sert eleştirilerde bulundu.

31 yaşındaki şarkıcı Rihanna’nın, ABD başkanı Donald Trump için sert sözleri gündeme bomba gibi düştü. Trump’ın Teksas’taki silahlı saldırılar nedeniyle ABD başkanına “Akıl hastası” yorumunu yaptığı öğrenildi.

Rihanna, El Paso, Teksas, Dayton ve Ohio’da meydana gelen ve 32 kişinin hayatını kaybettiği saldırılarla ilgili “Kahredici” yorumunu yaptı ve devamında “İnsanlar yasal yollardan satın alınabilen ve savaşlarda kullanılan silahlarla katlediliyor. Bu normal değil, hiçbir şekilde normal olmamalı” dedi. Vogue dergisine verdiği röportajda ünlü şarkıcı saldırıların, insanların derilerinin rengi nedeniyle farklı sınıflandırıldığını söyledi. “Bu insanların yüzüne bir tokat. Tümüyle ırkçı” yorumunu yaptı.

“Aynı silahla Arap birini markete koyarsanız Trump oturduğu yerden bunun ‘akıl hastalığı’ olduğu açıklamasını asla yapmazdı” diyen Rihanna, “Görünen o ki şu anda Amerika’daki en akıl hastası insan başkanın ta kendisi” dedi.

rihanna-trump_16_9_1570780984.jpg

El Paso’daki katliamın faili Patrick Crusius, ağırlaştırılmış taamüden cinayet suçlamalarından yargılanırken, FBI tarafından nefret ve terörizm suçlamalarından soruşturuluyor. El Paso polisi, Crusius’un katliamı gerçekleştirmeden kısa süre önce sosyal medyada yayımladığı manifestonun göçmen karşıtı ve Mart ayında Yeni Zelanda’da camilerde düzenlenen katliamları destekleyen ifadeler içerdiğini belirtmişti.

Etiketler: , , , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • EMİNA JAHOVİC, SADETTİN SARAN'IN EVİNE TAŞINDI!11 Ekim 2019 Cuma 13:10
  • İZZET YILDIZHAN'A ESKİ AŞKINDAN NAFAKA DAVASI!11 Ekim 2019 Cuma 13:00
  • MEHMET METİNER'DEN CANLI YAYINDA SKANDAL SÖZLER!11 Ekim 2019 Cuma 12:49
  • KIVANÇ TATLITUĞ EŞİ BAŞAK DİZER'İ ALDATIYOR MU?11 Ekim 2019 Cuma 12:37
  • ZEYNEP KOREL İLE İLGİLİ BOMBA İDDİA MAGAZİN DÜNYASINI SALLADI!11 Ekim 2019 Cuma 12:24
  • SELİN CİĞERCİ’NİN KIZ İSTEME VE NİŞAN MERASİMİNDEN NEŞELİ GÖRÜNTÜLER!11 Ekim 2019 Cuma 12:10
  • SOSYAL MEDYADAN DUYURDU! SILA ÖZÜR DİLEYİP İPTAL ETTİ!11 Ekim 2019 Cuma 11:55
  • BU DEFA YAZA VEDA FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI!11 Ekim 2019 Cuma 11:39
  • DEMET AKALIN: BEN ŞAKA YAPMIŞTIM!11 Ekim 2019 Cuma 11:24
  • GÜLŞEN’DEN YAZ BİTİMİNDE BİKİNİLİ FOTOĞRAF!11 Ekim 2019 Cuma 11:13
    • Seksi Olmayı Seviyorum!
    • Çağla Şikel İtiraf Etti!
    • 8 ildeki 51 ova koruma altına alındı!
    • Nazlı Çelik'ten Türkiye'yi ağlatan konuşma!
    • IŞİD'in seks kölesi yaptığı kadın 3 yıl sonra köyüne döndü
    • Bakanlıklarda pek çok isim görevden alındı
    • Resmi gazete'de yayımlandı!
    • RTÜK'ten inanılmaz cezalar!
    • Darbe girişimi sırasında...
    • Hakimin çete ilişkisi hakkında Danıştay'dan flaş karar
    FOTO GALERİ
    • Şarap gibi kadın
    • Sahilde Yürek Hoplattı!
    • Öyle Pozlar Verdi ki...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim