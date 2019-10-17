RİHANNA HAMİLELİK DEDİKODULARINI NASIL YALANLADI!

Barbodos!lu ünlü şarkıcı Rihanna, geçtiğimiz ay katıldığı bir davette göbeği nedeniyle hamilelik dedikodularının odağı olmuştu

Bugün ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımla imalı bir şekilde hamile olmadığını herkese göstermiş oldu.İşte Rihanna’nın o videosu.