Bugün ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımla imalı bir şekilde hamile olmadığını herkese göstermiş oldu.İşte Rihanna’nın o videosu.
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RİHANNA HAMİLELİK DEDİKODULARINI NASIL YALANLADI!
Barbodos!lu ünlü şarkıcı Rihanna, geçtiğimiz ay katıldığı bir davette göbeği nedeniyle hamilelik dedikodularının odağı olmuştu
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