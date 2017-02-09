Rıdvan ne dedi?

Referandumda “evet” çağrısı yaparak tepkileri üzerine çeken futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, katıldığı TV programında yaptığı açıklamalara çığ gibi tepki yağdı.

TRT Spor'da yayınlanan "Futbolun Zirvesi" programına katılan Dilmen’den çarpıcı açıklamalar geldi. Kimseyi zorla evet kampanyasına sokmam diyen Rıdvan Dilmen, "5 arkadaşımı evet kampanyası için aradım fakat sadece 4'ü kabul etti" dedi.

“Benim babam İşçi Partiliydi. Ben çocukken bildiri dağıtıyordum. Bir sosyal demokratın Cumhurbaşkanı’mızı sevme hakkı yok mu? Ben Atatürk'ü çok seviyorum. Hem Atatürk'ü, hem Cumhurbaşkanı’mızı sevemez miyim?" diye açıklama yapan Rıdvan Dilmen'e sosyal medyadan çığ gibi tepkiler yağdı.

İşte o tepkilerden bazıları...

Memnuniyetsiz Adam ⚫ ⚪ ‏@kartalbey365

Akp eleştiri yapta gör bak bakalım Şeytan efendi halen Ntvspor'da program yapabiliyormusun "Rıdvan Dilmen'den"

Hilal Nesin ‏@hilalnesin

Rıdvan Dilmen:"Benim babam İşçi Partiliydi, çocukken bildiri dağıtıyordum"Dağıttığın bildirilerden birini okumuş olsaydın şimdi hayır derdin.

Rıdvan“Hem Atatürk’ü hem Cumhurbaşkanımızı sevemez miyim?”İkisi aynı anda sevilmez birinden vazgeç hoş sen evet demiş Atatürk'ten geçmişsin

Cengiz Akman ‏@akmancengiz1

"Rıdvan Dilmen'den" masal! Bir İnsan HEM ATATÜRKÇÜ HEM EVETÇİ OLMAZ!

Serdar Demir ‏@sedardemir82

Rıdvan Dilmen'den şeytan olursa besmele çekin hemen uymayın şeytana kardeşim

Osman Yeter ‏@Osyet57

Ben Atatürk’ü çok seviyorum. Hem Atatürk’ü, hem Cumhurbaşkanımızı sevemez miyim?”

Rıdvan Dilmen

Çok zor..

Ancak şeytan becerir!.

Oğuzhan AKBULUT ‏@oguzhanakblt61

Rıdvan Dilmen yandaştır, samimiyetsiz ve çıkarcıdır. Böylesini ciddiye alıp da adam yerine koymayalım renkdaşlar.

Orçun Birol ‏@OrcHoliday

"Rıdvan Dilmen'den"sosyal demokrat olan birisi teokrasiyi ve diktatörlüğü SAVUNAMAZ. birinden birinin ne olduğunu bilmiyorsan KONUŞMA ŞEYTAN

m.serdar pek. ‏@MPekd

"Rıdvan Dilmen'den" sen en iyisi sadece futbol konuş.Çünkü gittikçe batıyorsun rıdvan hocaefendi..

Hilal Uzunmehmet ‏@hilaluzunmehmet

Rıdvan Dilmen'i anlamak için Hidayet Türkoğlu'na bakmak yeterli..hedefler aynı e dolayısıyla yöntemler de aynı