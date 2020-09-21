Rıdvan Dilmen: Kimin terör örgütü liderleri sevgilisi olduğunu anlatacağım!

Rıdvan Dilmen, NTV'de yaptığı değerlendirmelerde MHK Başkanı Serdar Tatlı ve ekibini kendisinin göreve getirdiğine yönelik iddialara cevap verdi.

İddialara belgeleri ile cevap vereceğini ifade eden Dilmen, "Pazartesi akşam belgelerle geliyorum. Her şeyi tek tek açıklayacağım. Türk futbolunu kutuplaştırmaya çalışanlar var. Hazır olsunlar, yarın akşam açıklayacağım. Benim MHK başkanını göreve getirdiğim iddia ediliyor günlerdir. Bunu iddia edenler bunu ispatlamak zorunda" dedi.

"KİM VATANSEVER, KİM TERÖR ÖRGÜTÜ LİDERLERİ SEVGİLİSİ OLDUĞUNU ANLATACAĞIM"

Çok sert açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, "Erman Hoca, şeytan diyor bana. Sen bunu diyemezsin bana. Böyle bir hak vermiyorum sana ben! Benim MHK başkanını göreve getirdiğim iddia ediliyor günlerdir. Bunu iddia edenler bunu ispatlamak zorunda. Yarın akşam Türkiye Cumhuriyeti hazırlansın. Kimin vatansever olduğunu, kimin terör örgütü liderleri sevgilisi olduğunu anlatacağım!" ifadelerini kullandı.