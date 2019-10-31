RİCKY MARTİN DÖRDÜNCÜ KEZ BABA OLDU

Ricky Martin'in, taşıyıcı anneden dördüncü çocuğu dünyaya geldi. Ünlü şarkıcı haberi sosyal medya hesabından verdi.

Dünyaca ünlü Porto Riko’lu şarkıcı Ricky Martin, dördüncü kez baba oldu. Taşıyıcı anneden dördüncü babalık duygusunu yaşayan Martin, müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

2018’den bu yana Suriye doğumlu İsveçli ressam Jwan Yosef ile evli olan Martin, yeniden babalık heyecanını yaşadığı içni çok mutlu olduğunu dile getirdi. Ünlü şarkıcı, sosyal medya paylaşımında “Oğlumuz Renn Martin-Yosef doğdu” diyerek bebeğinin adını da açıkladı.

Ricky Martin’in 10 aylık kızı Lucia…

Martin'in 11 yaşında Matteo ve Valentino adında ikiz oğulları ve 10 aylık Lucia adında bir kızı daha bulunuyor.