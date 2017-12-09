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Rezaletin Fotoğrafı!

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Rezaletin Fotoğrafı!
ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararı, Filistin sokaklarında yeni bir intifadayı başlattı. Bütün dünya Filistin'deki yaşanan gelişmeleri anlık aktarırken, gündeme bir fotoğraf damgasını vurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kudüs'ü İsrail'in başkenti tanıyan" kararı Filistin'de Üçüncü İntifada'yı başlattı. Filistin'in tüm bölgelerinde binlerce Müslüman sokağa döküldü. Filistinliler Kudüs'e sahip çıkmak için İsrail'e karşı direnişe başladı.

Gazze, Batı Şeria, Kudüs, El-Halil ve pek çok bölgede protesto gösterileri düzenlenirken, yaşanan olaylara bir fotoğraf damgasını vurdu. İsrail'in tek bir fotoğrafla dünyaya rezil olduğu görselde, 25'e yakın İsrail askeri, gözaltına aldığı 14 yaşındaki Fevzi El-Junidi isimli Filistinli çocuğu gözleri bağlı bir halde götürüyor. Tüm İsrail askerlerinin panik ve teyakkuz halinde olduğu fotoğrafta, Filistinli çocuğun dik duruşu ise dikkatlerden kaçmadı.

Fotoğraf sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bir Twitter kullanıcısı, fotoğrafın üstüne, "Bu onların bizden ne kadar korktuğunun göstergesi" notunu yazdı.

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