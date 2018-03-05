Reza'dan Bir Milyon Dolar İsteyen Gazeteci Kim?

Sulh Ceza Hakimlikleri'nin bu hafta verdikleri erişim engelleme kararlarını köşesine taşıyan Hürriyet okur temsilcisi Faruk Bildirici bir ayrıntıya dikkat çekti..

Reza Zarrab'tan 1 milyon dolar isteyen gazeteci kim? Yeni Şafak kendi haberini yasaklattı!

17-25 Aralık soruşturması kapsamında, Hürriyet gazetesi, tutuklu iş adamı Reza Zarrab'ın aleyhine haber yapılmaması karşılığında Yeni Şafak Ekonomi Şefi Yakup Kocaman'ın 1 Milyon TL para istediğini iddia etmişti.

Zarrab'ın 17 Aralık operasyonu sonrasında polise verdiği ifadede, "Avukat H.K. isimli kişi bana bu haberi metnini getirdi ve de Yenişafak Gazetesi’nde ekonomi yazarı olduğunu söyledi. Soyadının K. olması lazım. Eğer bu parayı yani 1 milyon doları vermezsem bu haberi yayınlayacaklarını söylediler" cümlelerine yer verilmişti.

Yeni Şafak Gazetesi ve Muhabiri Yakup Kocaman ise, o dönem bu sözleri haberleştiren gazetelere dava açmış, birçok haberi ise mahkeme kararıyla kaldırtmıştı.

Yeni Şafak gazetesi bu olaylardan sonra, Avukat Halil İbrahim Koca ve Zarrab arasında geçen telefon görüşmesini yayınlamış, Zarrab'dan 1 milyon dolar isteyen kişinin kendilerinin değil, FETÖ medyasından Bugün gazetesi muhabiri Kamil Maman olduğunu ifade etmişlerdi.

Yeni Şafak'ın bu yanıtını ise yine o dönem birçok gazete haber yapmıştı.

Ancak, Hürriyet gazetesi okur temsilcisi Faruk Bildirici bugünkü köşesinde bir ayrıntıya dikkat çekti. Bildirici, Sulh Ceza Hakimlikleri'nin bu hafta erişime engelleme kararı verdiği haberleri sıralarken, içlerinde Zarrab haberinin olduğunu da belirtti. Bildirici, Yeni Şafak'ın yayınladığı ses kaydını, birçok site gibi haberleştirdiklerini ifade ederken, Yeni Şafak'ın başvurusuyla, bu haberlere erişimin engellendiği belirtti. Yani Yeni Şafak, kendi haberini engelletmiş oldu.

Faruk Bildirici'nin yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Sulh Ceza Hakimlikleri’nin, bu hafta erişiminin engellenmesine karar verdiği hurriyet.com.tr haberleri şöyle:

* Reza Zarrab’ın 'Arayıp haber yazmama karşılığı 1 milyon TL rüşvet istediler' iddiası üzerine Yeni Şafak gazetesi, internet sitesinde 23 Aralık 2013’te Reza Zarrab’la yapılan bir telefon görüşmesinin ses kaydı yayınlanmıştı. Diğer haber siteleri de Yeni Şafak’taki bu haberi aktarmıştı. Yeni Şafak’ın başvurusu üzerine bu haberlere –yani kendi haberine- erişim engellendi.

* Kayışdağı’nda bir kaz çiftliğinde zorla alıkonulan cinsel istismar mağduru dört küçük kızın kurtarıldığı operasyon haberine erişim, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın başvurusu üzerine engellendi.

* Erman Toroğlu’nun Hürriyet’te 2009’da Ankaragücü ve Ankaraspor’un birleşmesini konu aldığı köşe yazısı, eleştirdiği isimlerden biri olan dönemin Ankaragücü Asbaşkanı M.Kemal Ünsal’ın talebiyle engellendi.

* Kırklareli Babaeski Devlet Hastanesi’nde 6 aylık bebeğin kolundaki alçı çıkarılırken bir parmağının kesildiği iddialarına ilişkin idari soruşturma başlatılmasına dair Anadolu Ajansı haberi.

* “Bitlis’te bir vali yardımcısı ve üç kaymakam ihraç edildi” haberi.

* 'Kırklareli Devlet Hastanesi’nde bir doktorun 16 yaşında bir kız çocuğu olan hastasını taciz ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı' haberi.

* Hürriyet Pazar’da 'Miss Turkey' adaylarının tanıtıldığı haber.

* Galatasaraylı bir futbolcunun, adının aşk dedikodularına karıştığı bir psikolog ile görüntülenmesini konu alan magazin haberi.

* Gazeteci Haydar Meriç’in öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir şüphelinin, yurtdışına kaçan ağabeyini suçlayan savcılık ifadesini esas alan bir haber.