  • BIST 90.703
  • Altın 151,787
  • Dolar 3,6664
  • Euro 3,9037
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAReferandum sonrası dolar ve borsada son durum

Reytinglerin galibi hangisi oldu?

»
Reytinglerin galibi hangisi oldu?
16.04.2017 Pazar günü reyting sıralaması...

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Barış Atay referandum sonuçları sonrası paylaştı: CUMHURBAŞKANI MEMNUN DEĞİL17 Nisan 2017 Pazartesi 14:19
  • İşsizlik rakamları açıklandı17 Nisan 2017 Pazartesi 14:07
  • Son dakika: AK Parti'den flaş Erdoğan kararı17 Nisan 2017 Pazartesi 13:55
  • Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan sonuçlarından ardından ilk oraya gitti!17 Nisan 2017 Pazartesi 13:53
  • Son dakika: Referandum'un ardından flaş OHAL kararı!17 Nisan 2017 Pazartesi 13:19
  • Beştepe'de iki kritik toplantı17 Nisan 2017 Pazartesi 13:18
  • Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi 2019’da başlıyor17 Nisan 2017 Pazartesi 07:55
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemindeki ilk başlığı açıkladı17 Nisan 2017 Pazartesi 07:48
  • Referandum sonucuna flaş yorum: Bu tabloya bakıp da kimse...17 Nisan 2017 Pazartesi 07:39
  • Erdoğan'dan son dakika çıklaması16 Nisan 2017 Pazar 22:40
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim