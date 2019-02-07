Reytingler starı belirleyecek

Ekranlarda Tatlıtuğ ve İmirzalıoğlu rekapeti yaşanacak. Türkiye'nin başarılı iki ismin dizileri aynı gün ve aynı saatte yayınlanacak.

Kenan İmirzalıoğlu’nun TRT 1’e çekeceği dizi, Kıvanç Tatlıtuğ’un rol aldığı ‘Çarpışma’yla aynı gün ve saatte yayınlanacak.