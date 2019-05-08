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Reynmen 'derdim olsun' şarkısından bir kuruş bile almadığını söyledi

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Reynmen 'derdim olsun' şarkısından bir kuruş bile almadığını söyledi
"Derdim Olsun" şarkısı ile Youtube'da izlenme rekorları kıran sosyal medya fenomeni Reynmen, "Şarkıdan bir kuruş bile kazanmadım. Bağlı olduğum şirket parayı bana vermemeyi tercih etti" dedi.

"Derdim Olsun" şarkısı ile Youtube'da izlenme rekorları kıran sosyal medya fenomeni Reynmen, "Şarkıdan bir kuruş bile kazanmadım. Bağlı olduğum şirket parayı bana vermemeyi tercih etti" dedi. 'Reynmen' adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş çıkardığı "Derdim Olsun" isimli şarkıyla Türkiye rekorunu kırmıştı. 200 milyona yakın bir izlenme rakamına yaklaşan 'Derdim Olsun'dan Reynmen'in ne kadar kazandığı ise merak konusu olmuştu.

"BİR KURUŞ KAZANMADIM!"

Ünlü fenomen bu konu hakkında ilk kez konuştu. Sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile takipçilerine seslenen Reynmen, "Bir kuruş bile kazanmadım" dedi. Ayrıca Reynmen bağlı olduğu şirketi kendisine para ödemesi yapmamakla suçladı.

"LÖSEV'E BAĞIŞLAYACAKTIM"

İşte Reynmen'in o açıklamaları: "Derdim Olsun'dan bir kuruş bile kazanmadım. Sağ olsun bağlı olduğum şirket parayı bana vermemeyi tercih etti. Ama eğer parayı almış olsaydım LÖSEV'e bağışlayacaktım. 500-600 bin lira gibi bir para... Nasip değilmiş bir sonraki işlere inşallah."

 

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