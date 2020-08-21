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Reuters müjde bombasını patlattı!

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Reuters müjde bombasını patlattı!
Türkiye bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeye kilitlendi. Saat 15.00'da açıklanacak olan müjdeyle ilgili Reuters ajansı bombayı patlattı. Türkiye'nin 20 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak doğal gaz rezervi bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün duyuracağını belirttiği müjdeye ilişkin bomba detayları uluslararası haber ajansı Reuters duyurdu. İki Türk yetkiliye dayandırılan habere göre Türkiye Karadeniz'de 'önemli' bir doğal gaz rezervi buldu. Bulunan rezerv Türkiye'yi ihya edecek kadar çok. 

Reuters'ın iki Türk yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Karadeniz'de bulunan Tuna 1 kuyusunda doğal gaz bulgusuna ulaşıldı. Reuters'e konuşan yetkili "Beklenen rezerv 800 milyar metreküp, bu rezerv Türkiye'nin 20 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayacak büyüklükte" bilgisini verdi.

Üretime başlamak zaman alacak

Yetkilinin verdiği bilgiye göre bu doğalgaz rezervinde üretime başlamak 7 ila 10 yıl arasında sürecek.  Doğalgazı çıkarmak için gereken yatırım maliyetinin de 2-3 milyar dolar arasında olacağı tahmin ediliyor. 

 

Karadeniz'de sondaj yapılıyordu

Doğal gaz yatağının Karadeniz Ereğlisi açıklarındaki Tuna-1 bölgesi ile Kıyıköy'de olduğu söyleniyor.  

15 Temmuz tarihinden bu yana Karadeniz Ereğlisi açıklarında bulunan Tuna-1 adını alan bölgede sondaj faaliyetini sürdürülüyordu. Bu bölgede uzmanların nitelemesine göre "iyi nitelikte" doğal gaza rastlanırken, benzer şekilde Tuna Nehri'nin çıkış ağzını oluşturan Trakya'daki Kırklareli'nin Kıyıköy bölgesinin açıklarında da bir başka rezerve rastlandı.

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