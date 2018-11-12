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Restorandaki vale cinayetine ilişkin davada yeni gelişme

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Restorandaki vale cinayetine ilişkin davada yeni gelişme
Kadıköy'de iki müşterinin yaşamını yitirdiği vale cinayetlerine ilişkin görülen davanın ilk duruşmasında tahliye edilen davanın tek tutuklu sanığı Hakan Ekşi hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6 Kasım 2018 tarihinde görülen davanın ilk duruşmasında tahliye edilen davanın tek tutuklu sanığı Hakan Ekşi hakkında, savcının üst mahkemeye yaptığı itiraz üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıktı. Hakan Ekşi, salı günü yapılan duruşmada Başkan Dursun Kaya'nın muhalefet şerhine rağmen üyeler Şükrü Yılmaz Akbaş ve Meryem Çapar Sünbül'ün kararı ile tahliye edildi.

Duruşma Savcısı Hasan Ali Aydın, bir üst mahkeme sıfatı ile İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Savcı Aydın, bir tanığın henüz dinlenmediğini, sanığın delil karartma ihtimali bulunduğunu öne sürerek, tahliye kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Savcısı Hasan Ali Aydın'ın talebi doğrultusunda Hakan Ekşi hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kadıköy'de bir restoranda 5 Ocak 2018 tarihinde meydana gelen olayda emniyet amiri Adnan Ayhan'ın da karıştığı olayda Murat Oğuz Orhan ve Emre Ağdaş'ın hayatını kaybettiği belirtiliyor. Tetikçinin firari sanık Mehmet Halim Toprak olduğu öne sürülen iddianamede azmettirici olarak Hakan Ekşi gösteriliyor.

Olaydan kullanılan silahın ele geçirilemediği anlatılan iddianamede, şüpheli Hakan Ekşi için, "Kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet ve "Kasten öldürmeye yardım etme" suçundan da 15 yıldan 20 yıla kadar, Mehmet Halim Toprak için "Kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet habis cezası istendi. Emniyet amiri Adnan Ayhan, Mertcan Güven ve Murat Keleşolu hakkında da "Kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

AİLELER KARARA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Salı günü görülen duruşmada, olayda hayatını kaybeden Murat Oğuz Orhan ve Emre Ağdaş'ın aileleri, uzun süre duruşma salonunun bulunduğu koridorda mahkemenin tahliye kararına tepki göstermişti.

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