  • BIST 109.808
  • Altın 145,919
  • Dolar 3,4000
  • Euro 4,0750
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKABakanlar Kurulu toplandı

Restoranda çatışma! Ölü ve yaralılar var

»
Restoranda çatışma! Ölü ve yaralılar var
ADANA'da bir restoranın eski ve yeni sahibi arasında çıkan silahlı kavgada Murat Sultan ile Orhan isimli bir kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Kurtuluş Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'ndaki lüks bir restoranda meydana geldi. Restoranın eski sahibi Erkan Ç. ve yeni sahibi Kemal D., henüz bilinmeyen bir nedenle mekanda tartışmaya başladı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine iki taraf tabancalarla birbirlerine ateş açtı. Çıkan çatışmada, Erkan Ç. bacağından, Murat Sultan, Serkan K., Ömer K. ile soyadı öğrenilemeyen 'Satır' lakaplı Orhan adlı bir kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Kemal D. ise, beyaz renkli lüks bir otomobil ile kaçtı.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Orhan isimli kişinin öldüğü belirlenirken, yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yakındaki özel bir hastanede tedavi altına alınan Murat Sultan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polisin yaptığı incelemede bir tabanca ele geçirilirken, 25 boş kovan ile ateşlenmemiş çok sayıda av tüfeği fişeği bulunundu. Hastanelerde tedavisi eden 3 yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi. 

Olayın ardından kaçan Kemal D.'yi bulmak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü devam ediyor.

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan İstanbul depremi için tarih verdi11 Eylül 2017 Pazartesi 15:53
  • Restoranda çatışma! Ölü ve yaralılar var11 Eylül 2017 Pazartesi 15:44
  • Zarrab’a tahliye muamması11 Eylül 2017 Pazartesi 15:41
  • O ilde 11 hayalet silah ele geçirildi11 Eylül 2017 Pazartesi 15:34
  • D-100'de tehlike dolu anlar11 Eylül 2017 Pazartesi 15:30
  • Rusya’da ‘yamyam cerrah’ korkusu11 Eylül 2017 Pazartesi 15:23
  • Son dakika... Frankfurt havalimanında biber gazı saldırısı11 Eylül 2017 Pazartesi 15:22
  • Köpek balığı kıyıya kadar geldi! Kimse yerinden kıpırdamadı11 Eylül 2017 Pazartesi 15:21
  • Başbakan Yıldırım, belediye başkanları ile bir toplantı yaptı11 Eylül 2017 Pazartesi 15:19
  • Bakan Çelik Londra’ya gidiyor11 Eylül 2017 Pazartesi 15:17
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim