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RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI: ERDOĞAN’A GİZEMLİ YENİ DANIŞMAN

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RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI: ERDOĞAN’A GİZEMLİ YENİ DANIŞMAN
Atama Kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Şeyda Nur Karaoğlu Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na görevine atandı.

Açık kaynaklarda kendisi ile ilgili bir bilgiye rastlanmayan Karaoğlu'nun 'kim olduğu' merak konusu oldu. Cumhurbaşkanlığı, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

ERDOĞAN’IN YENİ DANIŞMANI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Şeyda Nur Karaoğlu atandı. Ancak açık kaynaklarda Karaoğlu’nun kim olduğuna dair bir bilgiye rastlanmadı.

DİĞER ATAMALAR

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeliklerine İbrahim Acarlı (Yargıtay), Ahmet Hüsrev Vural (Danıştay), Prof. Dr. Mahmut Koca (Ceza Hukuku), Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar (İdare Hukuku), Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu (Anayasa Hukuku), Av. Ünsal Toker (Türkiye Barolar Birliği), İsmail Kurul (Devlet Denetleme Kurulu Üyesi), Hayrettin Kurt (Hazine ve Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü) ve Hakan Öztatar (Adalet Bakanlığı) getirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan iş müfettişliğine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcısı Rahman Gülay’ın ataması yapıldı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Ahmet Altay Cengizer merkeze alındı. Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Dış Politika Danışma Kurulu üyeliklerine Mehmet Ferden Çarıkçı ve Aydan Yamancan’ın atamaları gerçekleştirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcılıklarına Engin İlseven ve Mehmet Özdemir, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Ismuk atandı.

ÜÇ İLİN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

Milli Eğitim Bakanlığınca Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin ve Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan görevlerinden alındı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Yozgat İl Müdürlüğüne, Çankırı İl Müdürü Yusuf Möhür getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Ahmet İpek ile Rehberlik ve Teftiş Başkanı Süleyman Değerli görevlerinden alındı. Ayrıca Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal da görevden alınırken, bu suretle boşalan Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Barış Saylak atandı. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Volkan Mutlu Coşkun’un ataması yapıldı. (AA)

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