Resmen açıklandı! Yasaklar kaldırılıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin ortak basın açıklaması düzenledi. Toplantıda Putin Türkiye ile 1 milyar dolarlık yeni bir yatırım fonu kurulacağını açıkladı. Putin ayrıca "“Türk vatandaşlarına yönelik çalışma izinleri, vize kolaylığı v

İki ülke arasında varılan anlaşmalar imzalandı. İki lider ortak basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:



Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya'nın ülkemizle ekonomik ilişkiler bağlamındaki kısıtlamalarını tamamen kaldırmasını bekliyoruz. Ancak bu şekilde geçmişte açıkladığımız 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmamız mümkün olacaktır. Zira bizler, iki ülke olarak 38 milyar dolar hedefini gerçekleştirmiştik fakat bu son olaylardan sonra 17 milyar dolara kadar düştük. Şimdi bunu tekrar telafi ederek inanıyorum ki bu kaybımızı önleyeceğiz. Özellikle turizm alanında bu yıl bir rekora imza atmak istiyoruz.

"Şüphesiz Cenevre sürecinin bizi sonuca taşıması için başta rejim olmak üzere, bütün tarafların samimiyetle çalışması gerekiyor. Bir terör örgütüyle diğerinin bertaraf edilmeyeceği de artık kabul edilmelidir. Özellikle 35 yıldır terörle mücadele eden bir ülke olarak, başta DEAŞ olmak üzere PYD, YPG, El Nusra gibi terör örgütleri bizim her an karşımızda olan terör örgütleridir. Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve milli birliğini hiç kimse tehlikeye atmamalıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbulumuzda bugün Eczacıbaşı'na ait helikopterin maalesef Büyükçekmece bölgesindeki bir kuleye çarpmak suretiyle içindeki iki pilot ile beş yolcu, dört tanesi Rus, üç tanesi Türk olmak üzere rahmetli oldular. Bunu burada ifade ederek ailelerine başsağlığı diliyorum. Gerek Rusya'daki ve bütün ailelerin acılarını bu vesileyle paylaşmak istiyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Münbiç sürecinde de bildiğiniz gibi şu anda orada Türkiye-Rusya olarak koalisyon güçleriyle bir iş birliği yapalım istiyoruz. Bu iş birliğiyle beraber Münbiç halkının oraya yerleşmesini sağlayalım. Yani terör örgütlerinin oraları işgali değil, kendi halkının oralara yerleşmesi en büyük arzumuzdur. "

Putin'in konuşmasından satırbaşları;

-1 milyar dolarlık ortak yatırım fonu kuruyoruz.

- Akkuyu Santrali'ninkurulmasına devam ediliyor.

- 2019 kültür ve turizm senesi olacak.

- Türkiye Ruslar için tekrar gözde ülke oluyor.

- Teröre karşı ortak mücadelede karlıyız.

-Türk vatandaşlarına yönelik çalışma izinleri, vize kolaylığı ve Türk şirketlerine yönelik yasaklar en yakın zamanda kalkacaktır, bu konuda siyasi karar alındı. En yakın zamanda uygulanacaktır.