Resmen Açıklandı... İşte Süper Lig'in Başlama Tarihi!

Korona virüs nedeniyle ara verilen Türkiye futbol liglerinde 2019-2020 sezonunun akıbeti netlik kazandı. TFF Başkanı Nihat Özdemir ligleri 12-13-15 Haziran'da başlatma kararı aldıklarını açıkladı.

Son Dakika gelişmesi... Coronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun akıbeti belli oldu. TFF Başkanı Nihat Özdemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı toplantının ardından Süper Lig'in başlama tarihini açıkladı. Yeni tarihlere göre Süper Lig, 12, 13, 14 Haziran'da başlayacak ve 26 Temmuz tarihinde sona erecek. Nihat Özdemir, ayrıca Ağustos ayında da İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağını ve yayıncı kuruluş ile görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, liglerin başlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu...

Nihat Özdemir'in açıklamaları şu şekilde;

Devletimizin aldığı kararlarla, sportif tedbirleri dünyada en hızlı şekilde alan ülkelerin başında geliyoruz. 11 Mart'ta ilk vakanın görülmesinin ardından, maçlarımızı seyircisiz oynattık. İlk ölümlü vakalar sonrasında ise liglerimizi erteledik.

Futbola dönüş için sağlık kurulumuz çok önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Tüm tedbirleri içeren bir protokol hazırlandı, 1. kısmını kamuoyu ile paylaştık. Müsabaka evresini de en kısa sürede kulüplere ve kamuoyuna duyuracağız. Koronavirüs salgın bütün dünyayı sardı ve 5 ay geçmesine rağmen hala etkisini sürdürüyor. Bu süreci birlik ve beraberlik içerisinde en az kayıpla atlatmaya çalışıyoruz. Dünyaya örnek bir mücadele gösterdik. Her gün daha iyiye gidiyoruz.

Salgın süresinde Türk futbolunun selametini düşündük. Kulüplerimizin etkilenmemesi için elimizden geleni yaptık. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu ile sürekli konuştuk. Süper Lig kulüplerinin yanı sıra alt lig kulüpleriyle de görüştük. UEFA ve FIFA ile görüştük. Devletimizin tüm kurumlarının desteğiyle sezonu tamamlamayı hedefliyoruz.

NİHAT ÖZDEMİR, SÜPER LİG'İN BAŞLANGIÇ TARİHİNİ VERDİ!

Şimdilik olma kaydıyla elimizde değişik senaryolarımızın da bulunduğunu belirterek ertelenen Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve bölgesel amatör liglerimizi 12, 13, 14 ve 15 Haziran tarihlerinde başlatma kararı aldık.

'ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ İÇİN...'

İnşallah liglerimizi en güzel şekilde Temmuz ayı sonunda tamamlayacağız. Kupalarımızı sahada vereceğiz ve Ağustos ayında da UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yaparak sezonu taçlandıracağız.

'ANA HEDEFİMİZ SAĞLIK'

Elimizde 10 ayrı senaryo var. Bunları bakanlıklarımızla paylaştık. Yarın Sağlık Bakanlığımıza başvuracağız ve onların bize verecekleri sistem içinde liglere başlayıp sezonu bitireceğiz. Ana hedefimiz sağlık. En iyi çözümü bularak yola devam edeceğiz. Ankaragücü'nde bir virüs saptanmıştır. Bundan sonraki yolumuza Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun kararlarıyla devam edeceğiz. Kendi başımıza karar almayacağız. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun alacağı kararları biz TFF Bilim Kurulu olarak yorumlayıp yolumuza devam edeceğiz.

Maçlar nasıl oynanacak? Hangi şehirlerde oynanacak? Türkiye Kupası ne olacak? Bunlarla ilgili planınız var mı?

Bizim planımız var ama tek başına bunlar yeterli olmaz. Bu sebeple Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun kararları neticesinde TFF Bilim Kurulumuzun alacağı kararlarla yolumuzu çizeceğiz. Planlarımız hazır. Önceliğimiz sağlık.

Lig başladığında ilerleyen haftalarda oyuncular sürekli tesislerde kalmayacak. Evlerinde veya dışarıda enfekte olma ihtimalleri var. Bir oyuncu bütün takıma yayabilir. Biz takımda 8-10 oyuncuda pozitif çıkarsa ligi durdurur musunuz?

Bizim öyle bir planımız yok ama inşallah böyle bir şey yaşanmaz. Önemli olan Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun katılımıyla TFF Bilim Kurulu olarak yayınlayacağımız Maç Oynama Protokolü rehberimiz olacak. Kulüplerimizin bu protokole dikkat etmesi lazım. Her tedbire rağmen pozitif vaka çıkarsa Sağlık Bakanlığı ile görüşüp ona göre karar vereceğiz.