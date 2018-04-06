  • BIST 114.833
  • Altın 172,722
  • Dolar 4,0568
  • Euro 4,9624
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKADolar Rekor Üzerine Rekor Kırıyor!

Rektöre Büyük Tepki

»
Rektöre Büyük Tepki
Eskişehir'deki üniversite katliamında ölen 4 akademisyen için üniversitede tören düzenlendi. Acı aileler, saldırıda ihmal olduğu iddiasıyla rektöre tepki gösterip üzerine yürüdü.

Akademi dünyası dün Osmangazi Üniversitesi’ndeki katliamla sarsıldı. Darbe girişiminin ardından, araştırma görevlisi olduğu Eğitim Fakültesi’nde çok sayıda kişiyi ‘FETÖ’cü diye ihbar eden, ihraç edilmelerine yol açan Volkan Bayar dün de silahla dehşet saçıp dört can aldı.

RESMİ TÖRENDE GERGİN ANLAR YAŞANDI

Fakülte çalışanları isyanda: Çok şikâyet ettik, hep korundu... Bayar’ın ilk ifadesinde, “Hayatımı mahvettiler, pişman değilim, ben yaptım” dediği öğrenildi. Bayar'ın olayda kullandığı tabancanın ‘bulundurma ruhsatı’ olduğu, taşıma ruhsatı olmamasına rağmen sürekli üzerinde taşıdığı da belirlendi.

 

Öte yandan silahlı saldırının ardından hayatını kaybedenlerin yakınları cenazeleri aldı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı üniversitenin rektörlük binası önünde resmi tören düzenleniyor.

 

ESKİŞEHİR’DE ACILI AİLELERDEN TEPKİ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesinde düzenlenen silahlı saldırının ardından cenazeler için düzenlenen törende acılı aileler tepki gösterdi. Cenaze için tören alanında bekleyen bazı aileler, yakınlarının korunamadığını iddia ettiler. Tören yerine cenazelerin kendilerine verilmesini isteyen aileleri Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı ve diğer yetkililer ikna ve teselli etmeye çalıştı.

REKTÖRÜN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde bir araştırma görevlisinin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitiren 4 kişi için üniversitede tören düzenlendi. Cenaze töreninde öldürülen akademisyenlerin yakınları saldırıda ihmal olduğu iddiasıyla rektöre tepki göstererek üzerine yürüdü.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • 'Neden?' Sorusu Çok!06 Nisan 2018 Cuma 10:58
  • Üniversitede Katliam Yaptı!05 Nisan 2018 Perşembe 16:16
  • O Gazeteciler İçin İstenen Ceza Belli Oldu!05 Nisan 2018 Perşembe 13:42
  • Ali Şen'in Acı Günü05 Nisan 2018 Perşembe 11:06
  • Son Dakika..! Beşiktaş Belediyesi'ne Operasyon!05 Nisan 2018 Perşembe 11:01
  • "Metrobüste Misin Birader?"04 Nisan 2018 Çarşamba 16:36
  • Nihat Haftalarca Taciz Etmiş04 Nisan 2018 Çarşamba 16:28
  • "UBER Demek Aslında Rahatlık Demek"04 Nisan 2018 Çarşamba 14:17
  • İstanbul'da Sinayür Alarmı!04 Nisan 2018 Çarşamba 14:12
  • Caddeyi Yıkıp Geçti!04 Nisan 2018 Çarşamba 11:13
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim