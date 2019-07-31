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REKTÖR KILIK DEĞİŞTİRİP HASTANE KAPATTI

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REKTÖR KILIK DEĞİŞTİRİP HASTANE KAPATTI
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Hasta bakılmıyor" şikayeti üzerine kıyafet değiştirip denetlediği polikliniği geçici olarak kapattı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Hasta bakılmıyor" şikayeti üzerine kıyafet değiştirip hasta gibi Kuşadası International Dent Care diş polikliniğine gitti. Personelle arasında geçen diyaloğu aktaran Aldemir, polikliniği israf gerekçesiyle kapattı.

ADÜ Diş Hekimliği Fakültesi'ne bağlı International Dent Care diş polikliniği Kuşadası'nda deniz manzaralı üç katlı binada 8 personelle, Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi, Protetik Diş, Endodonti, Estetik, Pedodonti, Periodonti ve Ortodonti hizmetini vermek için 1 yıl önce hizmete girdi.

KILIK DEĞİŞTİRDİ
Cumhuriyet'te yer alan habere göre; ADÜ Rektörü Prof. Dr. Aldemir, son teknoloji cihazlarla donatılan poliklinik personeli ve hastane hakkında şikayet aldı. Hastanın mağdur edilip, edilmediğini denetlemek isteyen Aldemir, mesai saatinde özel aracıyla kıyafet değiştirip şapka takarak diş merkezine gitti.

REKTÖRÜ TERSLEDİ

Muayene olmak isteyen rektörü elinde sigara ile karşılayan personel, "Muayene olamazsınız, doktor yok, başka hastaneye gidin" dedi. Rektör, "Doktor ne zaman gelecek. Dişim ağrıyor" dedi. Personel, "Neden bu kadar çok soru soruyorsunuz? Başka hastaneye gidin, doktorlar izinli. Bir aydır doktor yok" diyerek Aldemir'i tersledi. Rektörü tanımayan personele Aldemir, "Ben rektörüm, neden hastalara böyle davranıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

"GEREKENİ YAPTIM"

Rektör Aldemir, Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi Başhekimiyle görüşerek kendisini tedavi etmeyen, tersleyen ve laubali davranan poliklinik çalışanlarının başka yere kaydırılması ve Kuşadası'nda polikliniğin kapatılması talimatını verdi.

Selçuk Aldemir konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Hasta bakmayan ve laubali davranan personeli affetmem. Bir aydır hasta bakılmıyor, ama o personel her gün orada. Klima çalışıyor, elektrik yanıyor. Hastaya hizmet vermeyen bir yeri kapattık. Beni tanımamaları çok önemli değil. Önemli olan hasta bakmamaları ve davranış şekilleri. Yeni doktorlarla en kısa zamanda açacağız. Ben vatandaşın mağdur edilmesini ve devletin israfa uğramasına karşıyım. Zaten bana bağlı kurumları, çat kapı gidip sürekli denetliyorum. Ben görevimi yapıyorum. Oraya rektör olarak değil, vatandaş olarak gittim. Vatandaşa nasıl davranıldığını ve sistemin nasıl aksadığını görmüş oldum. Gerekeni yaptım"

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