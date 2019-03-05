Reklam filmine tepkiler büyüyor!!!

Geçtiğimiz günlerde elidor'un reklam filmi için kamera karşına geçen Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek deniz ve Melisa Şenolsun 8 mart Dünya kadınlar gününe özel farkındalık yapmak için "Biz yokuz dediler".

Elidor’un kadın erkek eşitisizliğine dikkat çekmek için hazırladığı reklam kampanyasına kadın örgütlerinden, feministlerden ve kadın aydınlardan tepki geldi.

Kadın erkek eşitsizliğine dikkat çekmek için hazırlanan #bizyokuz reklam kampanyasına destek vereceklerini duyuran Çiçek Deniz, Hazar Ergüçlü ve Melis Şenolsun’a kadınlar tepki gösterdi.

Elidor’un kadın erkek eşitisizliğine dikkat çekmek için hazırladığı reklam kampanyasına kadın örgütlerinden, feministlerden ve kadın aydınlardan tepki geldi.

Yazarımız Melis Alphan Elidor’a “Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmek için neden kadın oyuncular hesaplarını kapatıyor? Kadınlar ile ‘Yokuz’ sözcüklerini bir araya getirmek hangi dahi reklamcının fikri acaba? Kadınlar #Vardır, hem de hayatın her alanında” diyerek tepki gösterdi.Dilan Çiçek Deniz, Hazar Ergüçlü ve Melisa Şenolsun, Elidor’un kadın erkek eşitsizliğine dikkat çektiği #bizyokuz kampayasına destek olmak amacıyla 2-8 Mart tarihleri arasından İnstagram hesaplarını kapatacaklar.

Sosyal medyada Elidor'un kampanyasına yapılan tepkilerin bazıları ise şöyle: