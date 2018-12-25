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Rejim güçleri Menbiç'e girdi

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Rejim güçleri Menbiç'e girdi
Esed rejimi güçleri, Münbiç'in batı kırsalındaki Arimah beldesine girdi.

Beşşar Esed rejimi güçleri, terör örgütü YPG/PKK ile koordinasyon içerisinde Suriye'nin Münbiç bölgesine askeri unsurlarını soktu.

Münbiç'teki güvenilir kaynakların AA'ya verdiği bilgiye göre, rejim güçlerini taşıyan 40 pikap, 2 tank, malzeme kamyonları ve zırhlı personel taşıyıcılar, yaklaşık 1 saat önce ilçenin güneyinden giriş yaptı. 

Terör örgütü YPG/PKK elebaşlarıyla kısa bir toplantı yapan rejim güçlerinin konvoyu, görüşmenin ardından ilçenin batı kırsalında yer alan Arimah beldesine yöneldi. 

YPG/PKK, Arimah'ın kontrolünü rejim güçlerine bıraktı.
Arimah beldesi, Münbiç'in batısıyla Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi arasında bulunan cephe hattında yer alıyor. 

Münbiç'in diğer bölgelerinde YPG/PKK işgali sürerken, ABD'nin yakın zamanda ilçedeki askerlerini çekmesi bekleniyor. 

ABD askerleri, Münbiç ilçe merkezi ve kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesiyle cephe hattı durumundaki Sacu çayı kıyısında konuşlanmış durumda.

 

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