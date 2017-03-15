REİS FİLMİNE KARALAMA KAMPANYASI!!!

Filmin hayat bulduğu beyaz perdede anlattığı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın hayat hikayesi ilk günden beri ilgi odağı olmuştu…

Filmin yapımcı şirketi Kafkasör Film Akademisi,yaptığı açıklamada Filmimize karşı yürütülen karalama kampanyası devam ettiğinden dolayı bu açıklamaları yapmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Yapımcı Temel Kankıran şu açıklamalarda bulundu; “Referandum dolayısıylaı ile Avrupa’da Yapılması planlanan mitinglere izin verilmediği gibi Reis filmine de hem Yurt İçinde hem de Yurt dışında karalama kampanyası başlatılarak filme gölge düşürülmeye çalışılmaktadır. Daha vizyona girmeden sinema sektörünün uluslararası veri ve puanlama tabanı olan IMDB’de bile yaklaşık 25 bin sahte oy kullanılmasına izin vermiştir.

Gişe yolunda başarısız gösterilmek istenen REİS filmi tüm bu oyunlara ve karalamalara rağmen iddiasını korumaya devam ediyor… Hiçbir kâr amacı ve çıkar gözetmeksizin büyük bir emekle beyaz perdeye aktarılan REİS filmi hak ettiği değeri görmek için çalışmalarını sürdürüyor. Hiçbir sponsordan, kurum, kişiden maddi ve manevi destek almadan yaptığım Reis filmine sahip çıkmak ve bu uğurda üzerimize düşen sorumluluğu sonuna kadar yerine getirme konusunda azimle ilerlemeye devam edeceğiz. Elimizdeki tek güç şeffaflığımız ve ahlakımızdır. Öyleki; Filmin son sahnesinde yer alan ‘AYAĞA KALK’ müziği halk arasında slogan halini almış ve sosyal medyada 3 gün içerisinde 5 Milyon üzerinde görüntülenerek bu iddiaları çürütmüştür. Filmin halk nezdindeki gerçek karşılığını ortaya koymuştur.

Gerek İç ve Dış Basın, gerekse Parti içerisinde bile bazı bilinmeyen güçlerin ‘filme destek verilmedi’ dedikoduları, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın filme onay vermesi ile asılsız çıkmıştır. Bu gerçeğin görülmesi gerekmektedir. Daha birçok haksızlığa maruz kaldığım aşikardır. Filmi çektiğimiz süreç boyunca bu filmden menfaat gözetmek isteyen ancak karşılık alamayınca bu kampanyaları fakat karşılığını bulamayıp sonrasında parti içerisinde bile karalama başlatanlara,gruba yakın medya kuruluşları danı bile aleyhimizde kullanan isimler mevcutturkaralamalara devam etmektedir. Bu olayların detayları şimdilik bende kalsın, zamanı geldiğinde bu karalama kampanyalarını yapan kişiler hakkında bilgi ve belgelerimizle açıklamalarımızı yapacağız…

Özellikle Ak Parti teşkilatı ve Recep Tayyip Erdoğan hayranları bu karalama kampanyasının gerçek amacını fark ederek Filmi izlemeye devam ediyorlar. Çok yakın zamanda bu kampanyanın gerçek amacı Yüce Türk Milletimizce anlaşılacaktır, Filmin gösterime gireceği hafta dozu artarak ortaya çıkartılan bu çirkin kampanyanın sebebini saygıdeğer kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.