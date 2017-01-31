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Reina saldırısında flaş gelişme

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Reina saldırısında flaş gelişme
İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 14 şüpheli, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi

İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet  Başsavcı Vekili Okan Bato'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ortaköy'deki terör  saldırısıyla bağlantısı olduğu ileri sürülenlere yönelik Bornova ve Buca  ilçelerinde özel harekat polislerinin desteğiyle 4 Ocak'ta düzenlenen baskınlarda  gözaltına alınan 10 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.


Sağlık kontrolünden geçirilen 10 yabancı uyruklu zanlı, "terör  örgütüne üye olmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

OPERASYON

İzmir'de, İstanbul Ortaköy'de 39 kişinin yaşamını yitirdiği terör  saldırısıyla bağlantılı oldukları iddia edilen şüphelilere yönelik 4 Ocak'ta  operasyon düzenlenmişti. Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 21 zanlı,  Buca ve Bornova ilçelerindeki 4 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda  gözaltına alınmıştı.

Zanlıların kaldığı evlerdeki aramada, keskin nişancı ve gece görüş  dürbünü, palaska, sırt çantası, GPS cihazı ile bazı askeri malzemeler ele  geçirilmişti.

Şüphelilerin, Ortaköy'deki terör saldırısını gerçekleştiren Abdulkadir  Masharipov ile Konya'daki hücre evinde birlikte kaldıkları, terör örgütü DEAŞ'ın  Suriye'deki yöneticilerinin talimatlandırdığı İstanbul'daki örgüt üyelerinin  yönlendirmesiyle İzmir'de hücre evi yapılanmasına gittiği belirlenmişti.Aynı operasyonda gözaltına alınan 11 yabancı uyruklu kadın, 26 Ocak'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
 

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