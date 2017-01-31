Reina saldırısında flaş gelişme

İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 14 şüpheli, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi

İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ortaköy'deki terör saldırısıyla bağlantısı olduğu ileri sürülenlere yönelik Bornova ve Buca ilçelerinde özel harekat polislerinin desteğiyle 4 Ocak'ta düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan 10 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirilen 10 yabancı uyruklu zanlı, "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

OPERASYON

İzmir'de, İstanbul Ortaköy'de 39 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısıyla bağlantılı oldukları iddia edilen şüphelilere yönelik 4 Ocak'ta operasyon düzenlenmişti. Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 21 zanlı, Buca ve Bornova ilçelerindeki 4 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınmıştı.

Zanlıların kaldığı evlerdeki aramada, keskin nişancı ve gece görüş dürbünü, palaska, sırt çantası, GPS cihazı ile bazı askeri malzemeler ele geçirilmişti.

Şüphelilerin, Ortaköy'deki terör saldırısını gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov ile Konya'daki hücre evinde birlikte kaldıkları, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki yöneticilerinin talimatlandırdığı İstanbul'daki örgüt üyelerinin yönlendirmesiyle İzmir'de hücre evi yapılanmasına gittiği belirlenmişti.Aynı operasyonda gözaltına alınan 11 yabancı uyruklu kadın, 26 Ocak'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

