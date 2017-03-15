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Reina saldırısı davasıyla o davayla birleşti

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Reina saldırısı davasıyla o davayla birleşti
Reina saldırısı davası, milyonluk gasp davasıyla birleşti. 2 milyon dolarlık gasbın arkasından DEAŞ'lılar çıktı.

Yaklaşık 1 yıl önce İstanbul Yenibosna'da gerçekleştirilen, 2 milyon dolar gibi bir paranın gasp edildiği dava, Reina saldırısı davası ile birleşti. Davaların birleştirilmesinin gerekçesi, kaçırılan 2 milyon dolar paranın Reina saldırısıyla ilişkili DEAŞ'lı militanlara verildiği tespit edildi.

ATV haber muhabiri Emrullah Erdinç, A Haber ekranlarında anlattığı olayı şu şekilde anlattı: Yenibosna'daki gasp olayının ardından ortaya çıkan görüntülerde, parayı kaçıran kişilerin olay yerinde bıraktığı cep telefonunda, Reina saldırganının kullandığı mesajlaşma programını üzerinden yazıştıkları ortaya çıktı. Polis o program üzerinden mesaj atarak Reina saldırganın Zeytinburnu'nda kaldığı evin yakınındaki vakfa ulaştı. Orada yakalanan şahısın GBT'si kontrol edildiğinde akrabalarının DEAŞ saflarında olduğu belirlendi. Sonuç olarak araştırma tamamlandığında, gasp edilen paranın DEAŞ'ın parası olduğu ortaya çıktı. O paranında DEAŞ'lı militanlara verildiği ve Türkiye üzerinden ailelerine gönderilmesi için paranın İstanbul'a geldiği ortaya çıkıyor.

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