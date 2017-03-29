  • BIST 89.340
  • Altın 146,797
  • Dolar 3,6431
  • Euro 3,9179
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKARegaip kandiliniz mübarek olsun

Regaip kandiliniz mübarek olsun

»
Regaip kandiliniz mübarek olsun
Regaip fazileti en bol gecelerden biridir.

Regaip ne demektir önemi nedir? : Regaib kelime manası olarak pek çok ihsan demektir. Regaip kandili ihsan gecesidir ve fazileti de bundan gelir. Regaip Kandili üç ayların başlangıcıdır. Perşembeyi Cumaya bağlayan geceye denk gelir. Cuma gecesine denk gelmesi sebebiyle de bu Regaib kandili önemli ve özeldir. Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu Regaip Kandilinin önemini şu şekilde anlattı. "Bazı rivayetlerde bu gecenin isminin meleklerle telaffuz edildiği ifade edilir. Regaip kelimesi, güzel şeyleri arzu etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına gelir. Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir.
Regaip kandili ve üç aylar orucu : Üç ayların başlangıcı olan Regaip kandilini oruçlu karşılamak öneriliyor. Bu aya 'Recebü'l-asabb' da denilmiştir. Yani; iyiliklerin isabet ettiği Recep ayı. Recep ayına 'tövbe' ismi de konulmuştur. Mümin bu ayda ve özellikle de Regaip Kandili'nde günahlarını bolca kendine itiraf edip tövbe etmelidir.

Regaib Kandili'nde sevdiklerinize ve dostlarına güzel dilek ve dualarla dolu mesajlar yollamayı unutmayın. 

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 15 Temmuz gecesi Öcalan öldürülecek miydi29 Mart 2017 Çarşamba 15:58
  • THY, Atlas Global, şimdi de Pegasus. Hamleler ardı ardına geldi29 Mart 2017 Çarşamba 15:45
  • Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuceyfi'den IKBY bayrağı ve Musul için sert tepki29 Mart 2017 Çarşamba 15:43
  • Donald Trump, Sisi ile görüşecek29 Mart 2017 Çarşamba 15:41
  • Çavuşoğlu'ndan bayrak tepkisi29 Mart 2017 Çarşamba 15:37
  • ABD'nin Musul skandalıyla ilgili Rusya'da flaş iddia29 Mart 2017 Çarşamba 15:25
  • Anadolu Ajansı muhabirlerine ByLock soruşturması29 Mart 2017 Çarşamba 15:09
  • Kılıçdaroğlu: Avrupa 'Evet' çıksın istiyor29 Mart 2017 Çarşamba 15:07
  • Kulis: AKP'ye gelen anket sonuçları Erdoğan'ı kızdırdı mı?29 Mart 2017 Çarşamba 14:33
  • Meral Akşener'e FETÖ şoku!29 Mart 2017 Çarşamba 14:27
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim