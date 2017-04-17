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Referandumun sonucunu onlar belirledi

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Referandumun sonucunu onlar belirledi
Referandumun kaderini sandığa gitmeyen 9 milyon kişi belirledi.

Referandumda resmi olmayan sonuçların değerlendirilmesi devam ediyor. Sonuçlara göre Evet %51.4, Hayır ise %48.6 oy aldı. Ancak seçimin sonucunu sandığa gitmeyenler belirledi.

Şöyle ki;

Evet ile Hayır arasındaki oy farkı 1 milyon 250 bin. Bugün sandığa gitmeyen vatandaş sayısı ise 9 milyon. Sandığa gidip de oyu geçersiz sayılanların sayısı ise yaklaşık 1 milyon.  

İstanbul'da toplam seçmen sayısı 10.529.030 iken, kullanılan oy sayısı 9.340.205...
Resmi olmayan rakamlara göre İstanbul'un sandığa katılım oranı %88.71. İstanbul'da sandığa gitmeyen seçmen sayısı 1.188.825.

Katılım oranının %89.81 olduğu Ankara'da ise 3.860.847 seçmenin 3.467.364'ü sandığa gitti. Ankara'da sandığa gitmeyen seçmen sayısı ise 393.483.

İzmir'de, 3.179.748 seçmenin 2.832.920'si oy kullandı. Sandığa gitmeyen seçmen sayısı ise 346.828.

Evet'in %53 ile galip geldiği Bursa'da 2.109.773 seçmenden 1.885.058'i sandığa gitti. Sandığa katılım oranının %89.35 olduğu ilde 224.715 seçmen sandığa gitmedi.

 

Hayır'ın %67.59 ile galip geldiği Diyarbakır'da ise 992.819 seçmenin 801.500'ü sandığa katılım göstererek sandığa %80.73 oranında katılım sağladı. Sandığa gitmeyen seçmen sayısı ise 191.319. Yani neredeyse her 5 kişiden biri sandığa gitmedi. 

DAHA ÖNCEKİ REFERANDUMLARDA KATILIM

Resmi olmayan sonuçlara göre referanduma katılım oranı %85.08. Türkiye Cumhuriyeti'nde daha önce yapılan referanduma katılım oranları ise şöyle:

2010 Referandumu: %73.71

2007 Referandumu: %67.50

1988 Referandumu: %88.8

1987 Referandumu: %93.6

1982 Referandumu: %91.3

1961 Referandumu: %81

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