Sandık sorgulama işlemiyle hangi okulda oy vereceğini görebilecek olan seçmenler, bu bilgilere e-devlet ve YSK seçmen sorgulama sistemi üzerinden erişebilecek. Seçmenler, oy kullanacağı yerleri 'https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/' adresinden öğrenebilecek.
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Referandumda nerede oy kullanacağız?
YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), seçmen listelerinin 10 Mart günü kesinleştiğini duyurarak, seçmenlerin oy kullanacağı yerleri YSK'nın seçmen sorgulama sisteminden öğrenebileceğini bildirdi
Etiketler: Sandık
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