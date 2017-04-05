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Referandumda nerede oy kullanacağız?

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Referandumda nerede oy kullanacağız?
YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), seçmen listelerinin 10 Mart günü kesinleştiğini duyurarak, seçmenlerin oy kullanacağı yerleri YSK'nın seçmen sorgulama sisteminden öğrenebileceğini bildirdi

Sandık sorgulama işlemiyle hangi okulda oy vereceğini görebilecek olan seçmenler, bu bilgilere e-devlet ve YSK seçmen sorgulama sistemi üzerinden erişebilecek. Seçmenler, oy kullanacağı yerleri 'https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/' adresinden öğrenebilecek. 

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