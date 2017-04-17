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Referandum sonucuna flaş yorum: Bu tabloya bakıp da kimse...

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Referandum sonucuna flaş yorum: Bu tabloya bakıp da kimse...
Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, referandumun kesinleşmeyen sonuçlarını değerlendirdi. "Kimse kendine bir zafer ya da hezimet çıkarabilecek durumda değil" diyen Özkök şu ifadeleri kullandı:

“Yüzde 50’yi kim alırsa o yürürlüğe girecek. Bu tablo 1987’de Türkiye’nin siyasi yasakları kaldırması referandumuyla aşağı yukarı aynı tablo. Bugün başkanlık sistemine hayır diyen illerin hepsi o günde siyasi yasakların kaldırılması için oy kullandı. Yani daha demokratik bir Türkiye için oy kullandı.”

"Yüzde 50.01 evet çıkarsa Türkiye’de başkanlık sistemi uygulanmaya başlanacak. Şu tabloda AKP’lilerin yerine olsam oturur düşünürüm. Cumhuriyet tarihinin en ağır, en orantısız devletin imkanlarının sonuna kadar kullanıldığı bir kampanya sonucunda geldiğimiz durum bu. Başkenti başa baş, sahilinde ve ekonomisinin en canlı olduğu şehirlerde de böyle bir tablo var. Sosyolojik olarak bir zafer yok ortada, siyasi olarak da yok bence.”

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