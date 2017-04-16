Referandum sonuçları gelmeye başladı…

Referandum sonuçları gelmeye

ürkiye nefesini tuttu sandıktan yeni anayasa için çıkacak sonucu bekliyor. Sandıklardan ilk sonuçlar gelmeye başladı. Sonuçlara göre evet cephesinde ciddi oranda oy kaybı yaşanmış durumda.

Peki illerden gelecek rakamlar bize ne anlatıyor? Yani AKP-MHP-BBP’nin oluşturduğu ‘evet’ cephesi mi, CHP-HDP-SP’nin başını çektiği ‘hayır’ cephesi mi başarıl oldu? İşte bu analizi yapabilmek için yapılan son seçimin (1 Kasım 2015) sonuçları;

TÜRKİYE GENELİ… (EVET CEPHESİ %62 HAYIR CEPHESİ % 38 )

1 Kasım seçimlerinde; AKP %49.5, MHP%11.9 BBP % 0.54 oy aldı. Üç partinin ülke genelindeki oy oranı ise yaklaşık yüzde 62 olmuştu. Aynı seçimlerde; CHP %25.3 HDP %10.8 Saadet % 0.7 oy aldı. (TKP,DP gibi küçük partilerle: %1.2) Hayır cephesini oluşturan partilerin 1 Kasım’da aldığı oy oranı yüzde 38 olmuştu.

İSTANBUL GENELİ… (EVET CEPHESİ % 57.7, HAYIR CEPHESİ % 42.3)

AKP % 48.7, MHP % 8.6 BBP ise % 0.4 oy aldı. Üç partinin İstanbul’da oy oranı yüzde 57.7 olmuştu.

ANKARA GENELİ (EVET CEPHESİ %63.4 HAYIR CEPHESİ %36.6 )

AKP % 48.8, MHP % 14.2 BBP ise % 0.4 oy aldı. Üç partinin Ankara’da aldığı oy oranı yüzde 63.4 olmuştu.

İZMİR GENELİ (EVET CEPHESİ %42.8 HAYIR CEPHESİ %57.2 )

AKP % 31, MHP % 11.4 BBP ise % 0,4 oy aldı. Üç partinin İzmir’de aldığı oy oranı 42.8 olmuştu.

EVET CEPHESİ AKP +MHP+BBP’NİN GÜÇLÜ OLDUĞU İLLER (En çok evetten en az evete doğru sıralı liste)

BAYBURT: (EVET CEPHESİ %94.9 HAYIR CEPHESİ %5.1 )

AKP % 73.4, MHP % 21, BBP ise % 0.5 oy aldı. Üç partinin Bayburt’ta aldığı oy oranı ise % 94.9 olmuştu.

GÜMÜŞHANE: (EVET CEPHESİ %91.9 HAYIR CEPHESİ %8.1 )

AKP % 68.3, MHP % 23, BBP ise % 0.6 oy aldı. Üç partinin Gümüşhane’de aldığı oy oranı ise 91.9 olmuştu.

ÇANKIRI: (EVET CEPHESİ %91.6 HAYIR CEPHESİ %8.4 )

AKP % 69.1, MHP % 21.6, BBP ise % 0.9 oy aldı. Üç partinin Çankırı’da aldığı oy oranı ise % 91.6

olmuştu.

AKSARAY: (EVET CEPHESİ %90.3 HAYIR CEPHESİ %9.7 )

AKP % 71.6, MH P % 18.1, BBP ise %0.6 oy aldı. Üç partinin Aksaray’da aldığı oy oranı ise

%90.3 olmuştu.

YOZGAT: (EVET CEPHESİ % 90 HAYIR CEPHESİ %10)

AKP % 64.8, MHP %12.5 BBP % 0.6 oy aldı. Üç partinin Yozgat’ta aldığı oy oranı ise % 77

HAYIR CEPHESİ….CHP VE VEYA HDP’NİN GÜÇLÜ OLDUĞU İLLER (Saadet ve Vatan Partisi dahil)

ŞIRNAK(EVET CEPHESİ%13 HAYIR CEPHESİ% 87)

CHP %1.1, HDP %85.5 Diğer hayırcılar %0.1 Bu partilerin Şırnak’ta aldığı oy oranı ise yaklaşık %87)

HAKKARİ (EVET CEPHESİ%14.5 HAYIR CEPHESİ%85.5 )

CHP %1.2 HDP %83.7 Diğer hayırcılar %0.5 Bu partilerin Hakkari’de aldığı oy oranı ise yaklaşık 85.5)

TUNCELİ (EVET CEPHESİ %15 HAYIR CEPNESİ %85)

CHP %28.2, HDP %55.9 Diğer hayırcılar: %1.2 Bu partilerin Tunceli’de aldığı oy oranı ise yaklaşık 85

DİYARBAKIR (EVET CEPHESİ %23 HAYIR CEPHESİ %77)

CHP %1.6, HDP %72.8, Diğer hayırcılar: %2 Bu partilerin Diyarbakır’da aldığı oy oranı ise yaklaşık % 77 civarında.

BATMAN(EVET CEPHESİ% 30 HAYIR CEPHESİ %70)

CHP %1.2, HDP %68.2 Diğer hayırcılar %0.7 Bu partilerin Batman’da aldığı oy oranı ise yaklaşık % 70)

başladı. 1 Kasım 2015 seçim sonuçlarına göre AKP,MHP ve BBP'nin oluşturduğu 'evet' cephesinde ciddi oranda kayıp var. İşte 1 Kasım 2015'te evet ve hayır cephesinin en güçlü olduğu iller.