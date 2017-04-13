Referandum sonrası 'idam' için sandık kurulabalir

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, referandum sonrası idamla ilgili ikinci bir sandık halkın önüne konulabileceğini dile getirdi. Yalçın, "Ama önce pazarı gününü bir geçirmek gerekir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış törenlerinde meydandan gelen idam sloganlarına “16 Nisan inşallah evet ile sandıklar patladığı takdirde hemen parlamentoya idamla ilgili karar taslağı gelecek. Sayın Bahçeli evet diyor, Sayın Yıldırım da aynı. Kılıçdaroğlu da geçenlerde desteklerim dedi değil mi? Desteklemezse ne olur? Bir referandum da onun için yaparız” demişti. Erodoğan'ın idam referandumu çıkışına MHP'den de destek geldi. NTV'de yayına katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, referandum sonrası idamla ilgili ikinci bir sandık halkın önüne konulabileceğini dile getirdi. Yalçın, "Ama önce pazarı gününü bir geçirmek gerekir" dedi.