  • BIST 90.500
  • Altın 152,101
  • Dolar 3,6744
  • Euro 3,9089
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAAntalya için kuvvetli yağış uyarısı

Referandum sonrası 'idam' için sandık kurulabalir

»
Referandum sonrası 'idam' için sandık kurulabalir
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, referandum sonrası idamla ilgili ikinci bir sandık halkın önüne konulabileceğini dile getirdi. Yalçın, "Ama önce pazarı gününü bir geçirmek gerekir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış törenlerinde meydandan gelen idam sloganlarına “16 Nisan inşallah evet ile sandıklar patladığı takdirde hemen parlamentoya idamla ilgili karar taslağı gelecek. Sayın Bahçeli evet diyor, Sayın Yıldırım da aynı. Kılıçdaroğlu da geçenlerde desteklerim dedi değil mi? Desteklemezse ne olur? Bir referandum da onun için yaparız” demişti. Erodoğan'ın idam referandumu çıkışına MHP'den de destek geldi. NTV'de yayına katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, referandum sonrası idamla ilgili ikinci bir sandık halkın önüne konulabileceğini dile getirdi. Yalçın, "Ama önce pazarı gününü bir geçirmek gerekir" dedi.

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CHP’nin YSK temsilcisinden seçmene önemli uyarılar13 Nisan 2017 Perşembe 12:36
  • Kılıçdaroğlu’ndan ‘müthiş’ gazeteci tarifi13 Nisan 2017 Perşembe 12:34
  • Ankara havasıyla’hayır’ klibi13 Nisan 2017 Perşembe 12:30
  • Kayseri’de Erbakan afişleriyle evet hayır yarışı13 Nisan 2017 Perşembe 12:28
  • Referandum sonrası 'idam' için sandık kurulabalir13 Nisan 2017 Perşembe 12:22
  • MİT TIR'ları savcısına dava açıldı13 Nisan 2017 Perşembe 12:19
  • Çin'den sert uyarı! 'Çok yakında boyun eğecek'13 Nisan 2017 Perşembe 12:15
  • Gaziantep'te saldırı planlayan DEAŞ'lı canlı bomba tutuklandı13 Nisan 2017 Perşembe 12:14
  • İçişleri Bakanlığı açıkladı!13 Nisan 2017 Perşembe 12:12
  • Kimyasal katliamı araştıracak ekip Türkiye'de13 Nisan 2017 Perşembe 12:09
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim