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SON DAKİKAReferandum sonrası dolar ve borsada son durum

Referandum sonrası dolar ve borsada son durum

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Referandum sonrası dolar ve borsada son durum
Referandum sonrası Borsa İstanbul 100 endeksi 90 bin seviyesinin üzerinde seyrederken evet tercihinden sonra yükselen ve düşen hisseler dikkat çekiyor.

Referandumdan sonra borsa İstanbul güne hafif yukarıda başladı. 93 bin eşiğinin geçilmesiyle tarihi rekor kırması beklenen BIST 100 endeksinde referandum sonrasında yükselişte ve düşüşte olan hisseler dikkat çekiyor. Saat 13:18 itibariyle Borsa İstanbul 100, 90 bin 850 puandan işlem görüyor. Borsa İstanbul 100 endeksinin tarihi rekoru 93.398,33 puan.

İşte saat 12:48 itibariyle Borsa’da en çok yükselen 5 hisse:

 

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1 İnfo Menkul Değerler, 2 Hürriyet Gazetecilik, 3 Doğan Holding, 4 Martı Otelleri, 5 Lüks Ticaret (Üçüncü sütun hisselerdeki değişim oranını gösteriyor)

 

Saat 12:48 itibariyle Borsa’da en çok düşen 5 hisse:

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1 Kardemir Çelik, 2 BİM, 3 Turkcell, 4 Alcatel, 5 Tofaş (Son sütun hisselerdeki değişim oranını gösteriyor)

 

Referandumdan "evet" çıkması sonrasında ilk etapta 3,62 seviyelerine gerileyen dolar/TL, 3,67 civarında seyrediyor.

Anayasa değişikliği için yapılan halkoylamasında, resmi olmayan sonuçlara göre "evet" çıkmasının ardından uluslararası piyasada yeni haftaya sert düşüşle başlayan dolar/TL ilk tepki olarak 3,6250'yi görse de bu seviyelerde tutunamadı.

Dolar/TL, cuma günü yurt içi piyasalarda 3,69'un üzerinde seyretmiş ve hafta kapanışına yakın uluslararası piyasada 3,7376'ya kadar çıkmıştı.

Halkoylamasının ardından uluslararası piyasada 3,6250'ye kadar gerileyen dolar/TL, bugün bankalararası piyasalarda 3,67 civarında seyrediyor. Euro/TL ise 3,89'un üzerinde işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,74 yükselişle 90 bin 731 puandan başladı.

Uzmanlar, dün anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında, resmi olmayan sonuçlara göre "evet" çıkmasının ardından TL varlıklara ilginin arttığını belirterek, döviz kurlarının gerilediğini, pay piyasalarında ise alımların güçlendiğini söyledi.

 

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