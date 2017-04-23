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Referandum protestoları devam ediyor

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Referandum protestoları devam ediyor
16 Nisan günü yapılan referandum sonrası başlayan protestolar yine devam etti.

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası binası önünde saat 17.00’de toplanan grup “referandum iptal edilsin” pankartı açtı . ‘Hayır bitmedi, daha yeni başlıyor’ sloganları eşliğinde yürüyüşe geçen grup, Kadıköy İskele Meydanı’na ulaştı.

Grup adına yapılan basın açıklamasında, “ ‘Hayır’ı büyüten binlerce insan olarak bu usulsüz seçimi tanımadığımızı deklare ediyoruz” denildi.

BAKIRKÖY’DE DE YÜRÜYÜŞ

Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda da aynı saatlerde toplanan grup da eylem yaptı. ‘Hayır, biz kazandık’ pankartı taşıyan grup, ‘Biz bitti demeden bu seçim bitmez’ şeklinde slogan attı . İncirli Caddesi üzerinden yürüyen kalabalık daha sonra ara sokaklarda yürüyüşe devam etti.

Bazı kişiler de pencereye çıkarak eylemcilere destek verdi. Zuhuratbaba’daki Muhtar Çocuk Parkı’na gelen kalabalık, burada bir süre oturma eylemi yaptıktan sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş’ta toplanan vatandaşlar da “‘Hayır’ bitmedi daha yeni başlıyor” diyerek gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından Beşiktaş meydanında bir açıklama gerçekleştirdiler.

 

Ankara’da ise vatandaşlar Mamak’ta toplanarak referandum sonuçlarına ilişkin protesto gösterisi gerçekleştirdiler.

 

DHA

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