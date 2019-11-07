RECEP İVEDİK 6'NİN GALASINA ÜNLÜ AKINI!

Togan Gökbakar’ın yönettiği ve senaryosunu Şahan Gökbakar ile birlikte kaleme aldığı "Recep İvedik 6" filminin galası gerçekleşti. Galaya çok sayıda ünlü isim katıldı.

Recep İvedik serisinin 6. filmi dün ilk gösterimini yaptı. Bu gecede ünlü dostları, Şahan Gökbakar'ı yalnız bırakmadı.

Togan Gökbakar’ın yönettiği ve senaryosunu Şahan Gökbakar ile birlikte kaleme aldığı filmin galasına katılım oldukça yoğundu. Gösterim öncesi eşi Selin Gökbakar'la birlikte basın mensuplarının karşına gelen Şahan Gökbakar, "Her filmde bir önceki filmin rekorunu kıracak mı diye aramızda konuşuyoruz ama kısmet bu işler. Hiçbir filmi rekor kırmak için yapmadık. Seyircimiz öyle takdir etti. İnşallah bunda da güzel bir not alırız seyircimizden. Seri, seyircimiz istediği sürece devam edecek." dedi.

Sosyal medyada başlatılan "Recep İvedik'e gitmiyoruz" kampanyası ile ilgili gelen bir soruya Gökbakar şu cevabı verdi: "Eninde sonunda bir komedi karakteri, bir komedi filmi. Çok da abartılacak bir şey yok. Atomu da parçalamıyoruz. Komedi filmi. O yüzden çok ciddiye alıp eleştirmek de garip geliyor bana. İzleyenler, mutlu olanlar izlesin. Keyfine baksın. Biz zaten onlar için üretiyoruz bunları. Amaç iki saat kafayı dağıtıp, doya doya kahkaha atmak. Bence Recep İvedik’ler de Türkiye’de bunu en iyi yapan film oldu."

Galaya Engin Altan-Neslişah Düzyatan, Aslışah Alkoçlar, Mahsun Kırmızıgül, Demet Akbağ, Yılmaz Erdoğan, Berkay-Özlem Ada Şahin, Kerem-Elif Gönlüm, Seray Sever, Zuhal Topal ve eşi Korhan Saygıner, Hamdi Alkan gibi pek çok ünlü isim katıldı.