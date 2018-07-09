  • BIST 100.321
  • Altın 184,147
  • Dolar 4,5393
  • Euro 5,3432
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKA48 ilde dev operasyon

Recep İvedik 6 ne zaman vizyona giriyor?

»
Recep İvedik 6 ne zaman vizyona giriyor?
Recep İvedik serisinin 6'ncı filmi için hazırlıklarını sürdüren Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabı üzerinden vizyon tarihi hakkında duyurusunu gerçekleştirdi.

Görselde, filmin baş karakteri Recep İvedik'in gömleğinin bir gorilin elinde olması ve havada arıza yapmış olan bir uçağın irtifa kaybeden görüntüsü filmin senaryosu hakkında küçük ipuçları verdi. Filmin fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

2017 yılının ilk aylarında Hürriyet Gazetesi'nden Sinem Vural'a verdiği ropörtajda Recep İvedik 6'nın Afrika'da çekileceğine dair ipuçları veren Şahan Gökbakar, şu ifadelerde bulunmuştu;

"Düşünsene bir sonraki film Afrika savanalarında. Acı çekmeden de güzellik olmuyor. Güzel görüntü çekmek için bir sonraki filmde ya Uzakdoğu ya da Afrika’yı düşünüyorum."

fft16_mf11878421.jpeg

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İSTANBUL'DA IŞİD OPERASYONU!18 Mayıs 2016 Çarşamba 13:19
  • “TÜRKİYE İLE SAVAŞA GİRMEYECEĞİZ”25 Kasım 2015 Çarşamba 14:03
  • KOT PANTOLON GİYENLERE DİKKAT!..20 Kasım 2015 Cuma 17:25
  • FIRTINA İSTANBUL'U VURACAK!20 Kasım 2015 Cuma 16:58
  • KAHREDEN TACİZ OLAYI!19 Kasım 2015 Perşembe 12:44
  • 21. Altın Koza Film Festivali Başlıyor13 Eylül 2014 Cumartesi 04:06
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim