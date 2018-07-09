Recep İvedik 6 ne zaman vizyona giriyor?

Recep İvedik serisinin 6'ncı filmi için hazırlıklarını sürdüren Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabı üzerinden vizyon tarihi hakkında duyurusunu gerçekleştirdi.

Görselde, filmin baş karakteri Recep İvedik'in gömleğinin bir gorilin elinde olması ve havada arıza yapmış olan bir uçağın irtifa kaybeden görüntüsü filmin senaryosu hakkında küçük ipuçları verdi. Filmin fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

2017 yılının ilk aylarında Hürriyet Gazetesi'nden Sinem Vural'a verdiği ropörtajda Recep İvedik 6'nın Afrika'da çekileceğine dair ipuçları veren Şahan Gökbakar, şu ifadelerde bulunmuştu;

"Düşünsene bir sonraki film Afrika savanalarında. Acı çekmeden de güzellik olmuyor. Güzel görüntü çekmek için bir sonraki filmde ya Uzakdoğu ya da Afrika’yı düşünüyorum."