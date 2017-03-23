  • BIST 89.772
  • Altın 145,650
  • Dolar 3,6177
  • Euro 3,9021
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKASon Dakika... Güney Sudan'da uçak düştü
» »

Recep İvedik 5

Recep İvedik 5
Recep İvedik filmiyle Şahan Gökbahar'a beğeni yağmuru.
İzlenme: 11
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
DELİORMANLI - Fragman
DELİORMANLI - Fragman
Ali Baba ve 7 Cüceler
Ali Baba ve 7 Cüceler
Son Eklenen Videolar
Alex - Gidelim Buralardan
Alex - Gidelim Buralardan
Sila - Afitap
Sila - Afitap
Beyazıt Öztürk, Ayşe Çelik'in Telefon Bağlantısıyla İlgili Konuştu
Beyazıt Öztürk, Ayşe Çelik'in Telefon Bağlantısıyla İlgili Konuştu
Tarkan Çişim Geldi
Tarkan Çişim Geldi
DİYARBAKIR'DA PKKLI TERÖRİSTİN BOMBALI ARACI BIRAKMA ANI..!!
DİYARBAKIR'DA PKKLI TERÖRİSTİN BOMBALI ARACI BIRAKMA ANI..!!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ABD ziyaretinde karşılama rezaleti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ABD ziyaretinde karşılama rezaleti
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim