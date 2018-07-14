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Real Madrid'den Neymar açıklaması

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Real Madrid'den Neymar açıklaması
Real Madrid, Neymar'ı transfer etmeyi düşünmediklerini ve böyle bir planları olmadığını açıkladı.

Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transfer olmasının ardından kadrosuna bir süperstar katmanın hesaplarını yapan Real Madrid'in Neymar ile ilgilendiği idddia edilmişti.

Real Madrid, yaptığı açıklamada Neymar ile alakalı girişimleri olmadığını, iki kulüp arasındaki ilişki gereği eğer transfer söz konusu olursa önce kulüple görüşeceklerini beyan etti.

Real Madrid sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Neymar PSG oyuncusu ve Real Madrid olarak oyuncuya her hangi bir teklifte bulunmadığını açıklığa kavuşturmak istiyoruz. İki kulüp arasında olağanüstü bir ilişki var. Bu nedenle eğer böyle bir transferi gerçekleştirmek istersek, ilk işimiz PSG ile görüşmek olacaktır"

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