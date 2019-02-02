KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş yaşamını yitirdi.Aydın Denktaş'ın bir süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü biliniyordu.
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Rauf Denktaş'ın eşi hayatını kaybetti
Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş vefat etti.
Etiketler: rauf denktaş, aydın denktaş
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