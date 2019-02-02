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Rauf Denktaş'ın eşi hayatını kaybetti

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Rauf Denktaş'ın eşi hayatını kaybetti
Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş vefat etti.

KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş yaşamını yitirdi.Aydın Denktaş'ın bir süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü biliniyordu.

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